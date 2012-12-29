ضرورت پیوند بین دانشگاه و دستگاه اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس اظهار داشت: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به همت روسای شایسته توانسته تا کنون گامهای موثری بر دارد و امروز با ریاست جدید و عملکرد هیئت امنایی می تواند گامی جدید در این راستا بردارد.

وی ادامه داد: پیوند بین دانشگاه و دستگاه اجرایی می توانند به اجرای برنامه های مناسب کمک کند همانگونه که تاکنون برنامه های که با همکاری بخش دانشگاهی انجام شده به خوبی خود را نشان داده است.

فرماندار شهرستان شیراز تاکید کرد: فرمانداری و دیگر سازمانها در طرح های تصویبی خود نیاز به مشارکت و اعمال نظر اساتید دارد تا بتوانند به خوبی از پس اجرای برنامه های خود بر آیند.

زرین کلاه اضافه کرد: اجرای طرح نظم و امنیت شیراز، ممنوعیت سلاح سرد، ارتقا نظم اجتماعی و.. همه با همکاری اساتید رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی انجام می شود تا با هم فکری آنان بتوان به خوبی برنامه های استانی را تصویب و اجرا کرد.