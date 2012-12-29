تجدید بیعت با رهبری در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسداران و بسیجیان سپاه ناحیه مقاومت بسیج پیشوا، با صدور بیانیه ای به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی، اعلام کردند که حماسه عظیم 9 دی سال 1388 صحنه تجلی اراده ملت انقلابی ایران در دفاع از حریم ولایت و تیر خلاصی بر پیکره فتنه گران و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

در این بیانیه با اشاره به اینکه ملت رشید ایران اسلامی در سه دهه حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی روزهای تلخ و شیرین گوناگون را تجربه کرده، چنین آمده است:

"۹دی، روز درخشش نسلهای سوم و چهارم انقلاب و آینده‌ سازان کشور در میدان دفاع از نظام و آرمانهای بلند آن بود که با کورکردن چشم فتنه، بیگانگان طمعکار و کینه‌توز را رسوا و به خاک مذلت نشاند.

اینک در آستانه سومین سالگرد این حماسه تاریخی، ما پاسداران و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه پیشوا ضمن قدردانی صمیمانه از ملت بزرگ ایران به دلیل خلق این حماسه عظیم ازهیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و با برافراشتن پرچم بصیرت و ولایتمداری‌، نشان خواهیم داد.

در هر زمان که آرمانهای بلند انقلاب و میراثهای گرانسنگ امام‌(ره) و شهدای عزیز از سوی ضدانقلاب، فتنه ‌گران و بیگانگان مورد مخاطره، تهدید و تعرض قرار گیرد به ‌موقع و به ‌هنگام در صحنه همانند کفن پوشان قیام 15 خرداد 1342 و حماسه 9 دی حاضر خواهیم شد و به تکلیف انقلابی خود عمل خواهیم کرد.

اعلام می داریم تا ظهور حضرت حجت(عج) در خط انقلاب و پیرو ولایت خواهیم بود و برای پاسداشت این دستاورد عظیم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد".

تجدید بیعت هزاران دانش‌آموز تهرانی با رهبر معظم انقلاب

هزاران تن از دانش آموزان جنوب غرب تهران با حضور در میدان نهم دی بار دیگر با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

دانش آموزان و فرهنگیان تهرانی به مناسبت حماسه روز نهم دی ماه با حضور در میدان حق شناس(نهم دی) بار دیگر با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

در این تجمع که به همت شهرداری و آموزش و پرورش منطقه 17 تهران برگزار شد، ابتدا دانش‌آموزان دست در دست یکدیگر داده و زنجیره انسانی تشکیل و سپس شعارهای مختلفی را سر دادند.

دانش آموزان در این مراسم شعارهایی همچون "راهپیمایی نهم دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است" و "نهم دی برخاسته از بصیرت است" سر دادند.

دانش آموزان همچنین پس از تشکیل زنجیره انسانی در میدان نهم دی، تجمع کنندگان با راهپیمایی و سر دادن شعارهایی همچون "سکوت هر مسلمان اهانت است به اسلام" و "نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است" با رهبر فرزانه انقلاب تجدید بیعت کردند.

همایش گرامیداشت روز نهم دی ماه در شهرستان شمیرانات برگزار شد

همایش گرامیداشت روز نهم دی ماه در شهرستان شمیرانات در تالار ابن سینا واقع در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی با حضور مردم شهرستان شمیرانات و مسئولان این شهرستان برگزار شد.

نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: مردم با حضور هوشمندانه خود درروز نهم دی ماه بر حمایت خود از ولایت و ارکان نظام تاکید کردند.

حسن حمیدزاده در همایش گرامیداشت روز نهم دی ماه در شهرستان شمیرانات به تبیین ابعاد فتنه سال 88 پرداخت و افزود: فتنه سال 88 توسط دشمنان خارجی و همدستان آنان در داخل کشور از سالهای قبل با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی برنامه ریزی شده بود.

وی عنوان داشت: مردم ایران هوشمندانه عمل کرده و در حمایت از ولایت پاسخ کوبنده ای به فتنه گران دادند.