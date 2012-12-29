پایان موفقیت آمیز عملیات هلی برن ساحلی تفنگداران دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار امیر رستگاری عصر شنبه در حاشیه دومین روز رزمایش ولایت 91 در حمع خبرنگاران با اعلام موفقیت آمیز بودن عملیات هلی برن و پرش چتر بازان در سواحل سرزمین اصلی بیان داشت: اجرای عملیات هلی برن عدوات نظامی و تجهیزات نیروها به منظور اجرای عملیات در منطقه رزمایش به خوبی اجرا شد.

وی اظهارداشت: در دومین روز رزمایش ولایت 91 پرواز و حرکت همزمان بالگردهای نیروی خودی و پشتیبانی از شناورهای سطحی و زیرسطحی توسط نیروی دریایی ارتش اجرایی شد.

وی عملیات مین گذاری توسط بالگردها و شناورهای تندرو در مسیر یگان های مهاجم را از دیگر عملیاتهای دومین روز رزمایش اعلام و عنوان کرد: با نزدیک شدن نیروهای مهاجم به سواحل داخلی، یگان های پدافندی نیروهای آبی از طریق هوا، زمین و دریا عملیات را آغاز کرده و از نفوذ نیروهای نارنجی به سواحل و حریم آبهای داخلی جلوگیری کردند.

سخنگوی رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91 تأکید کرد: در ادامه این مرحله از رزمایش، یگان های نیروی خودی مستقر در پایگاه ها، به محض نفوذ نیروهای مهاجم به آبهای سرزمینی وارد عمل شده و عملیات دفاع ساحلی را طراحی و به اجرا گذاشتند.