حماسه 9 دی جلوه دیگری از اصالت مردمی بودن نظام اسلامی را ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که از سوی مبلغان، ائمه جماعات مدارس، ادارات و مساجد، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آیینی، کانون های فرهنگی تبلیغی، انجمن های اسلامی کارگری، جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی، اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صادر شده آمده است که ، 9 دی به همه نشان داد که انقلاب اسلامی بر دوش 75 میلیون ایرانی مسلمان و بصیر، گردنه ها را می پیماید.

در این بیانیه تاکید شده است که 9 دی هوشمندی زن و مرد، پیر و جوان و همه اقشار را در دفاع از اصول و مبانی حق گرایی، استکبارستیزی و دین مداری به نمایش گذاشت و رابطه صمیمانه، ‌راهبردی و ارزش محور امامت جامعه و مردم را نمود بخشید.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: آنچه در 9 دی دیدگان همه را بخود مشغول کرد، سرمایه استمرار حرکت تمدن سازانه انقلاب اسلامی در جهان معاصر خواهد بود و خلأ هویتی غرب نیز دقیقاً در همین رابطه است.

این بیانیه در تفسیر حماسه 9 دی عنوان کرده است: واژگان پُربسامد 9 دی 88، بصیرت،‌ مردم، ولایت، بیعت و انقلاب اسلامی است.

در پایان این بیانیه آمده است: ازخداوند متعال به سبب داشتن این مردم فهیم و ولایتمدار سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم همه جریان های فکری، سیاسی و احزاب در مسیر آرمان های ولایت و امت تلاش کنند.