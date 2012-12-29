  1. عناوین کل
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

حماسه 9 دی جلوه دیگری از اصالت مردمی بودن نظام اسلامی را ثابت کرد

حماسه 9 دی جلوه دیگری از اصالت مردمی بودن نظام اسلامی را ثابت کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت حماسه 9 دی طی بیانیه ای با بیان اینکه همه اقشار جامعه در دفاع از اصول و مبانی حق گرایی و استکبار ستیزی هوشیارند تاکید کرده است که نهم دی ماه جلوه دیگری از اصالت مردمی بودن نظام اسلامی را بر همگان ثابت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که از سوی مبلغان، ائمه جماعات مدارس، ادارات و مساجد، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آیینی، کانون های فرهنگی تبلیغی، انجمن های اسلامی کارگری، جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی، اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صادر شده آمده است که ، 9 دی به همه نشان داد که انقلاب اسلامی بر دوش 75 میلیون ایرانی مسلمان و بصیر، گردنه ها را می پیماید.

در این بیانیه تاکید شده است که 9 دی هوشمندی زن و مرد، پیر و جوان و همه اقشار را در دفاع از اصول و مبانی حق گرایی، استکبارستیزی و دین مداری به نمایش گذاشت و رابطه صمیمانه، ‌راهبردی و ارزش محور امامت جامعه و مردم را نمود بخشید.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: آنچه در 9 دی دیدگان همه را بخود مشغول کرد، سرمایه استمرار حرکت تمدن سازانه انقلاب اسلامی در جهان معاصر خواهد بود و خلأ هویتی غرب  نیز دقیقاً در همین رابطه است.

این بیانیه در تفسیر حماسه 9 دی عنوان کرده است: واژگان پُربسامد 9 دی 88، بصیرت،‌ مردم، ولایت، بیعت و انقلاب اسلامی است.

در پایان این بیانیه آمده است: ازخداوند متعال به سبب داشتن این مردم فهیم و ولایتمدار سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم همه جریان های فکری، سیاسی و احزاب در مسیر آرمان های ولایت و امت تلاش کنند. 

کد مطلب 1778820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه