ارسال 200 اثر به دبیرخانه جشنواره پیشگیری از خشونت در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا هدایتی، هدف از برگزاری این رخداد را افزایش آستانه تحمل افراد در مقابل ناملایمتی ها و پیشگیری از عواقب ناشی از خشونت نظیر ضرب و جرح عمدی، نزاع، توهین، تهدید، پرخاشگری دانست.



وی با بیان اینکه هنرمندان آثار خود را در پنج بخش به دبیر خانه ارسال می کنند، مهلت آثار ارسال را تا بیست و پنجم دی اعلام کرد.



هدایتی با اشاره به اینکه یکصد اثر به جشنواره راه خواهند یافت، گفت: به سه نفر به عنوان نفرات اول تا سوم و 10نفر به عنوان صاجبان اثار برگزیده جوایز نفیسی تعلق می گیرد.

دستگیری سرشاخه اصلی باند شرکت های هرمی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران، از شناسایی و دستگیری یکی از سرشاخه های اصلی باند شرکت های هرمی در شهرستان بابلسر خبر داد.

سرهنگ محمد عظیمی با اشاره به عملیات شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری شرکت های هرمی در این شهرستان که منجر به دستگیری 11متهم این پرونده و فرار سرشاخه اصلی این باند شد، افزود: عملیات شناسایی و دستگیری متهم اصلی این پرونده در دستور کار کارآگاهان و ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.



وی اظهارداشت: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات ویژه از متهمان دستگیر شده، سرانجام موفق شدند، یکی از سرشاخه های اصلی این باند را شناسایی کنند.



انتشار اخبار موثر در ارتقا امنیت

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران، احساس امنیت نزد احاد جامعه را بسیار مهم توصیف و از رسانه درخواست کرد با انتشار اخبار دقیق و صحیح ، احساس امنیت در جامعه را ارتقاء دهند.

سرهنگ مهراب ریاحی، امنیت و سلامت را دو نعمت بزرگ خداوندی دانست و گفت: امروزه نقش قلم و جایگاه امنیت در جوامع بشری بسیار حائز اهمیت است.



معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان، استقرار نظم و امنیت در جامعه را مستلزم همکاری و تعامل آحاد مردم با پلیس دانست و اظهارداشت: همه افراد جامعه در تحقق امنیت نقش دارند.