نمایشگاه دائمی صنایع دستی در پارس آباد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر،ولی کریمی بعد از ظهر شنبه در جلسه میراث فرهنگی و صنایع دستی پارس آباد افزود: ساختمان نمایشگاه صنایع دستی این شهرستان در حال تکمیل است و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه بالغ بر160 میلیارد ریال اختصاص یافته است، افزود: علاوه بر این 150میلیارد ریال نیز برای ساخت فضاهای آموزشی در این حوزه هزینه شده است.

فرماندار پارس آباد همچنین به قابلیتهای صنایع دستی منطقه اشاره کرد و از صدورکارت شناسایی برای 248 نفر در بخش صنایع دستی خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرحهای توسعه و برگزاری کلاس در رشته های ورنی بافی، معرق، چوب و... طی سال جاری تصریح کرد: برای اجرای این طرحها 100 میلیون ریال هزینه شده است.

کریمی از صدور مجوز مشاغل خانگی برای 63 نفر طی 9 ماهه اول سال خبر داد و عنوان کرد: 200 نفر نیز در بخش صنایه دستی این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.