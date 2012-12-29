9 دی اثبات حضور تاریخی مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه بزرگداشت حماسه 9 دی در دانشگاه خوارزمی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار و طی آن حجت الاسلام علیرضا مستشاری به عنوان سخنران این مراسم به تشریح اتفاقات سال 88 پرداخت و ابعاد حماسه تاریخی 9 دی را تشریح کرد.

وی با اشاره به نقش دانشجویان در برملا کردن نقشه های دشمنان خواهان آگاهی این قشر و توجه آنان به توطئه های دشمنان شد.

وی افزود: دشمنان خیر و صلاح ما را نمی خواهند و هر وقت بر موضوعی اصرار داشتند باید قبل از هرگونه اقدامی تفکر و اندیشه کرد

معاون امور دفاتر اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور گفت: حماسه ملی 9 دی ماه میثاقی دوباره با مقام عظمای ولایت و پایانی بر ترفندها و تزویرهای دشمنان بود.

مستشاری بیان کرد: سردمداران استکبار جهانی از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون از هیچ توطئه و آشوبی به منظور ایجاد اخلال در مسیر عزت و سربلندی ملت ایران فروگذار نکرده‌اند اما در تمام صحنه ها با حضور مردم شکست خورده اند.

وی ادامه داد: مردم ایران در این روز تاریخی با حمایت کامل و تبعیت همه جانبه از ولی فقیه توانستند بار دیگر بینی استکبار جهانی را به خاک مالیده و به جهانیان ثابت کنند ملت ایران تا آخرین لحظه ولی فقیه خویش را تنها نمی گذارد.



وی اظهار کرد: در فتنه سال 88 فتنه گران با همراهی دشمنان داخلی و خارجی قصد داشتند خون هزاران شهید انقلاب اسلامی را پایمال کنند.

مستشاری در پایان با اشاره به چگونگی آگاهی مردم از شناخت حق و باطل با توجه به آیات قرآن کریم روشنگری برای جوانان را ضروری برشمرد.