  1. عناوین کل
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

نمایشگاه "15 خرداد تا 9 دی" در قرچک افتتاح شد

نمایشگاه "15 خرداد تا 9 دی" در قرچک افتتاح شد

ورامین - خبرگزاری مهر: به مناسبت فرا رسیدن نهم دی ماه روز "بصیرت و میثاق دوباره امت با ولایت" نمایشگاهی باعنوان "15 خرداد تا 9 دی" با حضور مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق دوباره امت با ولایت نمایشگاهی با عنوان 15 تا 9 ظهر شنبه با حضور سردار علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه بخش قرچک، هوشنگ کولیوند رئیس آموزش و پرورش قرچک و جمعی ازمسئولان شهرافتتاح شد.

این نمایشگاه که به همت بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش قرچک و دفتر امام جمعه این شهر برگزار شده است، وقایع انقلاب را از 15 خرداد 42 تا 9 دی ماه 1388 به تصویر کشیده است.

رئیس آموزش و پرور ش قرچک  در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه بصیرت بخشی به جامعه و آشنایی نسل جوان کشورمان با رویدادهای انقلاب اسلامی است.

هوشنگ کولیوند افزود: در این نمایشگاه جوانان و مردم قرچک  با تاریخ انقلاب اسلامی، جنگ نرم، نقشه های استکبار و شهدای هسته ای بیشتر آشنا می شوند.

گفتنی است، کلیه علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه کهواقع در جنب مصلای نماز جمعه قرچک است از 9 تا 15 دی ماه مراجعه کنند.

کد مطلب 1778829

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه