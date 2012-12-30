78 سانحه رانندگی رخ داد/مصدومیت 163 نفر بر اثر سرخوردگی

رضا وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه تا کنون به علت یخبندان در جاده ها و سطح شهر مشهد 78 تصادف رخ داده که از این تعداد 28 تصادف جاده ای و 50 سانحه رانندگی در سطح شهر بود.

وی افزود: در چهار روز گذشته بیش از 12هزار و 300 تماس تلفنی با پایگاههای اورژانس مشهد برقرار شد که منجر به انجام هزار و 400 ماموریت توسط اورژانس 115 مشهد شد.

وفایی نژاد گفت: از جمله حوادث شایع در روزهای یخبندان سرخوردگی و زمین خوردگی در برف است که در روزهای گذشته 163 نفرتوسط اورژانس 115 به بیمارستانهای مختلف، در اثر این حادثه منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سانحه دیدگان افراد در رده سنی 20 تا 40 سال بود تاکید کرد: 93 مورد از مصدومانی که توسط اورژانس به بیمارستانها انتقال یافتند افراد گروه سنی 20 تا 40 سال بودند.

رئیس اورژانس مشهد یادآور شد: 42 مصدوم در سنین 40 تا 60 سال، 26 مصدوم در سنین 10 تا 20 سال و 32 مصدوم نیز از سنین 60 سال به بالا به وسیله نیروهای اورژانس امدادرسانی شدند.

وفایی نژاد بیان کرد: تنها یک نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان در رده سنی زیر 10 سال قرار داشته است.