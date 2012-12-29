سپاهان بدون محروم و مصدوم رودر روی فولاد/ ITC سوشاک رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان که هفته گذشته از میلان سوشاک، بازیکن استرالیایی خود در بازی با مس کرمان استفاده نکرده بود، در بازی فردای خود مقابل فولاد خوزستان می‌تواند از این بازیکن استفاده کند.

رسول خوروش، سرپرست سپاهان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت:‌ ITC میلان سوشاک سه‌شنبه هفته گذشته صادر شده و این بازیکن برای بازی فردای ما مقابل فولاد خوزستان می‌تواند به میدان برود.

وی ادامه داد: پیش از این به دلیل تعطیلی کشور چین و تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در فدراسیون این کشور، صدور کارت بازی این بازیکن مدتی طول کشیده بود.

سرپرست سپاهان تصریح کرد: تیم ما در بازی فردا هیچ بازیکن مصدوم یا محرومی ندارد و سرمربی تیم می‌تواند مقابل فولاد از همه بازیکنان خود استفاده کند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

