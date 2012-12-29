ارومیه میزبان پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی و مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع اعضای کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی درباره انتخاب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به عنوان میزبان پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور، گفت: تمرکز زدایی در برگزاری جشنواره های ملی از مهمترین سیاستهای وزارتی است.

نریمانی افزود: با وجود اینکه موضوعات فرهنگی از مباحث غیرتخصصی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی است ولی شاهد استقبال دانشجویان از این جشنواره فرهنگی هستیم و همین مشارکت و حضور فعال و با آثار بسیار ارزشمند نشان می دهد که دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی توان ورود به حیطه های تخصصی مقوله های فرهنگی را نیز دارند.

وی درباره میزان آثار ارسالی در جشنواره های قبلی گفت: ارسال 18هزار اثر فرهنگی در جشنواره چهارم که نسبت به جشنواره اول افزایش قابل توجهی را شامل می شود نشان از علاقمندی دانشجویان به فعالیت در این حوزه بوده و بی شک با استقبال و مشارکت دانشگاههاست که جشنواره پر و بال می گیرد و پیشرفت و تعالی یافته و شکوفا می شود.

معاون اجرایی و مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انگیزه مضاعفی برای برگزاری این جشنواره دارد تصریح کرد: مسئولان این دانشگاه حمایت کامل خود را از برگزاری شایسته جشنواره اعلام کرده اند و حضور جمعی از اعضای کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی در این جلسه تاییدی بر این موضوع مهم است.