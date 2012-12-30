مباحث اخلاقی جدیدی در علم مطرح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هیلاری پاتنم فیلسوف معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در کتاب خود با عنوان "پایان اقتصاد فارغ از ارزش" به دخالت و یا عدم دخالت ارزشها در علم اقتصاد می پردازد. پاتنم معتقد است علم اقتصاد وارد دوره ای شده که می‌توان آنرا پایان دوران اقتصاد فارغ از ارزشها دانست. این کتاب به مناظره مهم و رایج میان علوم هنجاری و اثباتگرا می‌پردازد.

پروفسور جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص تلاش برخی متفکران برای پرداختن به بحث اخلاق در علوم به خبرنگار مهر گفت: علم در ذات خود دارای محدودیتهایی است که از توان خود آن خارج است.

وی در ادامه افزود: بر این اساس علم نمی‌تواند همه نیازهای انسان را برآورده سازد. در زمانی تصور می‌شد که علم و تکنولوژی غایت انسان هستند و پاسخگوی همه نیازهای او هستند.

وی یادآور شد: بر این اساس روند دین زدایی و ارزش زدایی در علوم رواج یافت. علم رها از ارزش گردید و روش تجربی و اثباتگرایی در علم روش غالب و حاکم شد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه تأکید کرد: با علوم انسانی و علوم اجتماعی به مثابه علوم طبیعی برخورد شد و به انسان به عنوان "انواع طبیعی" نگریسته شد تا "انواع تاریخی و اجتماعی".

وی تصریح کرد: در دنیای کنونی مسائل و موضوعاتی در علم پدید آمده که جنبه اخلاقی دارند. برای نمونه مباحث مربوط به شبیه سازی یا پیوند اعضاء مباحث و مسائل اخلاقی جدی را به وجود آورده است.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: مسلماً پاسخ به این پرسشها در حوزه و محدوده خود علم نیست و علوم انسانی باید به آنها پاسخ متقن و درخوری بدهند.