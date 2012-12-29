لزوم بهره گیری از شاخص های فرهنگی برای پیشرفت استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ارتقای شاخص های استان و پیوستن زنجان به جمع استان های درجه 2 کشوری گفت: با وجود تلاش های بی وقفه مدیران در این ارتقا اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با یادآوری ارتقای درجه استان زنجان به درجه ۲ کشوری ادامه داد: با این ارتقا مسیر برای توسعه استان با استفاده از این پتانسیل فراهم شده است.

رئوفی نژاد افزود: ارتقای جایگاه به سطوح بالاتر به کار و تلاش مضاعف نیاز داشت و دستیابی زنجان به این جایگاه مهم باید به سمع و نظر مردم این استان برسد تا به شکل بهتری در جریان امورات انجام شده قرار بگیرند و شاید گوشه ای از مشغولیت و دغدغه های ذهنی آنان برطرف شود.

استاندار زنجان افزود: البته شاخص های زنجان در حدی ارتقا پیدا کرده که می توان گفت در حد سطح یک کشوری است و این نشان از حرکت و تلاش مسوولان در استان است و باید از این ظرفیت و فرصت در برداشتن گام های بلندتر و دستیابی به موفقیت های بیشتر و بهتر در عرصه های مختلف از حمله فرهنگ استفاده کرد.

رئوفی نژاد افزود: متاسفانه در رسانه های گروهی و تریبون ها استان زنجان به این موضوع و مساله مهم کمتر پرداخته شد و آنطور که باید و شاید مردم در جریان این موفقیت و کار بزرگ قرار نگرفتند.

وی در ادامه به 9 دی و ابعاد گسترده آن اشاره کرد و یادآور شد: در این ایام کل دنیای کفر در مقابل دنیای اسلام ایستاد و با هوشیاری ملت و پیروی از منویات مقام معظم رهبری این فتنه در نطفه خفه شد.

استاندار زنجان گفت: در 9 دی ملت بابصیرت، وظیفه شناس و دشمن شناس در صحنه حاضر شدند و بزرگ ترین افتخار را در دفاع از اسلام و ولایت فقیه رقم زدند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه مردم استان زنجان در روز 11 محرم در اجتماع عظیم زینبیه زنجان این فتنه را محکوم کردند، ادامه داد: مردم این استان در روز 9 دی نیز همزمان با ملت ایران در اجتماع عظیمی حضور یافتند و از ولایت فقیه و اسلام دفاع کردند.

استاندار زنجان همچنین به برپایی بزرگداشت مشاهیر و مفاخر استان اشاره کرد و گفت: بهتر است با تعیین شاخص های علمی و پژوهشی کنگره ای برای همه مفاخر این استان برگزار شود.

رئوفی نژاد به ایجاد یک نماد برای استان زنجان نیز اشاره کرد و گفت: فراخوان این طرح با چهار شاخص پایتخت شور و شعور حسینی، شهر غواصان دریادل، شیخ اشراق و اولین راهپیمایی زنان زنجان در ابتدای انقلاب منتشر شده است.