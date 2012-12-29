به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌پناه محمودی‌نیا ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: همه مدیران و مسئولان اجرایی باید با رافت، عطوفت و مهربانی با مردم برخورد کنند و تکریم ارباب‌رجوع که تمامی مسئولان ملزم به اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی هستند، نمونه‌ای از مردم‌داری در دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: تکریم ارباب‌رجوع سبب ایجاد احساس امنیت و آرامش در مردم و رضایت ایشان از عملکرد مسئولان می‌شود و در سال‌های اخیر با توجه مدیریت ارشد شهرستان دشتستان اقدامات ارزشمندی در زمینه تحقق این امر عظیم در سطح شهرستان شاهد بوده‌ایم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان آگاهی از خصائل و خصوصیات مردم را یکی از لازمه‌های مدیریت کارآمد دانست و ابراز داشت: در نظام اسلامی تمامی مدیران باید از علوم روان‌شناسی و مردم‌شناسی آگاه باشند، با افراد و آحاد مختلف بر اساس منش ایشان مدارا کنند و از این طریق بین مردم ایجاد شور و انگیزه کنند.

محمودی‌نیا تاکید کرد: حفظ حرمت افراد و ارباب‌رجوعان از مهم‌ترین مسائلی است که مدیران اجرایی و کارکنان دستگاه‌های مطبوع ایشان باید به‌صورت جدی به آن توجه داشته باشند و باید این فرهنگ در بین کارکنان نهادینه شود که مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند.

نهم دی‌ماه برگی زرین در تاریخ پرافتخار انقلاب است

وی ادامه داد: یوم‌الله 9 دی‌ ماه به‌واسطه حضور پرشور و بی‌نظیر مردمی در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی به یوم‌الله اکبر تبدیل شد و برگی زرین در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی به‌وجود آورد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان با تشریح حدیثی از امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی افرادی که قصد خدمت به مردم را دارند باید آگاه و عالم به دین مبین اسلام و مبانی دینی باشند.

محمودی‌نیا بیان داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند و باید تمامی خدمات خود را مبتنی بر خدمات دینی به ایشان عرضه کنیم و شناخت حلال و حرام به‌طور صحیح یکی از مبانی مورد توجه در مدیریت دینی است.

وی اضافه کرد: انجام خالصانه کارها و دوری از هوی و هوس و تمایلات دنیوی مساله مهمی است که مسئولان در تمامی سطوح باید به آن توجه داشته باشند و با تمسک به این مهم خدمات خود را در قلوب مردم ماندگار و جاوید کنند.

محمودی‌نیا یادآور شد: حیله‌های نفسانی پرتگاه‌هایی هستند که باید از آنها دوری کنیم و مراقب باشیم گرفتار آنها نشویم، چون گرفتاری به این آفات جامعه را دچار چالش می‌کند.

این مسئول اذعان داشت: وقتی از هوی و هوس و خواسته‌ها و تمایلات دنیوی رها شویم، حرف و قدم و قلم و خدمات ما برای اصلاح جامعه خواهد بود و رضایت حضرت باری‌تعالی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان عنوان کرد: در برهه‌ای از زمان که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولیت برخی امور به ما سپرده شده،‌ باید با خیرخواهی و سوز درون و غیرت اسلامی زمینه را برای پیشرفت و تکامل جامعه و سعادت دنیوی و اخروی مردم مهیا کنیم.