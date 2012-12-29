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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

عظیمی:

مردم در نهم دی حمایت خود را از ولی فقیه و نظام نشان دادند

مردم در نهم دی حمایت خود را از ولی فقیه و نظام نشان دادند

جوانرود- خبرگزاری مهر: فرماندار جوانرود گفت: مردم مسلمان کشورمان در نهم دی ماه 88 با حرکت خودجوش خود در خیابانها، بار دیگر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را محکوم و حمایت خود را از اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی به اثبات رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی صبح شنبه در مراسم زنگ بصیرت و میثاق در دبستان سعادت جوانرود گفت: در این روز بزرگ ملت بابصیرت ایران ثابت کرد که در دفاع از آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی خود همواره آماده است.

وی با تاکید بر اینکه باید جانفشانی ها و ولایت مداری ملت ایران در عرصه های مختلف را به نسل های جدید انتقال دهیم، خاطرنشان کرد: مردم ایران در 9 دی با همبستگی و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری توانستند چهره پلید فتنه گران را بار دیگر آشکار کنند.

عظیمی اضافه کرد: نهم دی سال 88 یادآور خروش ملت ایران در دفاع از رکن رکین نظام یعنی ولایت فقیه در برابر کسانی است که فضای غبارآلود فتنه، بصیرت را از آنان گرفته بود.

وی در پایان گفت: 9 دی به عنوان نقطه عطف و برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.
 

کد مطلب 1778854

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