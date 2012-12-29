مردم در نهم دی حمایت خود را از ولی فقیه و نظام نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی صبح شنبه در مراسم زنگ بصیرت و میثاق در دبستان سعادت جوانرود گفت: در این روز بزرگ ملت بابصیرت ایران ثابت کرد که در دفاع از آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی خود همواره آماده است.

وی با تاکید بر اینکه باید جانفشانی ها و ولایت مداری ملت ایران در عرصه های مختلف را به نسل های جدید انتقال دهیم، خاطرنشان کرد: مردم ایران در 9 دی با همبستگی و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری توانستند چهره پلید فتنه گران را بار دیگر آشکار کنند.

عظیمی اضافه کرد: نهم دی سال 88 یادآور خروش ملت ایران در دفاع از رکن رکین نظام یعنی ولایت فقیه در برابر کسانی است که فضای غبارآلود فتنه، بصیرت را از آنان گرفته بود.

وی در پایان گفت: 9 دی به عنوان نقطه عطف و برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.

