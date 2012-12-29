به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر شنبه در جمع فرهنگیان شاهرود سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را یکی از پرافتخارترین اسناد فرهنگی کشور دانست و گفت: همه باید به وجود معلمان افتخار کنند.

وی با بیان اینکه معلم باید در جایگاه واقعی خودش قرار گیرد، تصریح کرد: این امر مهمترین هدف سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و باید عملی شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این طرح در ابتدای راه قرار دارد، خاطرنشان کرد: بحث اصلاح نظام آموزش و پرورش از هدفمند سازی یارانه ها مشکل تر است.

وی با بیان اینکه در این طرح یک میلیون نیروی انسانی نظام مند می شوند، گفت: برگزاری دوره های ضمن خدمت برای 180 هزار معلم، ایجاد 60 هزار کلاس و انتشار 20 میلیون جلد کتاب جدید در راستای اجرای این طرح انجام خواهد شد.

حاجی بابایی تغییر نگاه ها را لازمه تحول در نظام آموزش و پرورش دانست و افزود: این تغییرات شامل همه ارکان آموزشی و پرورشی در کشور خواهد بود.

وی همچنین حماسه 9 دی را از زیباترین جلوه ها و حماسه های ملت ایران دانست و افزود: نقش تاریخی و بی شائبه فرهنگیان در این حماسه در راستای حمایت از نظام و رهبری بر کسی پوشیده نیست.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تربیت، قله تربیت هستی است و فقط یک تحفه و هدیه دارد تصریح کرد: اگر تربیت نبود، نه عاشورایی اتفاق می افتاد، نه پیامبری می آمد و نه هستی خلق می شد.

حاجی بابایی ضمن تاکید بر تربیت تحفه بزرگ الهی برای بشریت است، تصریح کرد: این امر جز از طریق آزمون، تلاش، ایثار و بصیرت امکانپذیر نیست و نخواهد بود.

وی با بیان اینکه عبودیت و بندگی خدا میزان انسان بودن را مشخص می کند، افزود: همه زندگی انسان آزمونها و امتحانات بزرگ الهی است و حماسه 9 دی میزان تبعیت پذیری و حرکت ملت ایران در مسیر عاشورا، کربلا، ابراهیم (ع) و ولایت را نشان داد.

حاجی بابایی با اشاره به تحریم های استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران اسلامی، گفت: محدودیت و شدت تحریم ها در طول 33 سال گذشته سابقه نداشته و دشمن با تمام قوا وارد شده است.

وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه مردم ایران امروز استوارتر و سر پاتر از همیشه هستند، گفت: این ملت ذره ای از آرمان ها و هدف والای خود عقب نشینی نخواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این آیین با بیان اینکه از نکات برجسته شهرستان شاهرود حضور 140 دانش آموز و 45 معلم شهید است، گفت: حضور شهدا باعث افزایش روحیه خود باوری و ولایت مداری مردم این منطقه شده است.

محمد بنائیان سفید شاهرود را دیار عالم خیز خواند و تصریح کرد: این شهرستان زادگاه علما و مشاهیر بنامی از جمله حضرت آیت الله العظمی شاهرودی و دیگر علما و عالمان برجسته دینی است.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم شاهرود را منطقه ای با مردمانی خونگرم، باصفا، سختکوش، ولایتمدار و پایبند به اصول انقلاب و اسلام خواند و تصریح کرد: مردم این شهرستان با فرهنگ و متدین هستند.

کاظم جلالی با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات فرهنگیان شاهرود تصریح کرد: نگاه به تمرکزگرایی در کشور نگاه غلطی است و باید در این خصوص به ویژه در بخش فرهنگیان تحولی صورت پذیرد.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه دولت و مجلس جهت رفع مشکلات فرهنگیان اهتمام ویژه ای دارند خاطرنشان کرد: فرآیند توسعه همه جانبه بشر در طول تاریخ بدون حضور معلم امکان پذیر نبوده است.