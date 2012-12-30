به گزارش خبرگزاری مهر، بورس تحصیلی و امور دانشجویی، ‌امور کتابخانه‌ای، ‌تدوین متون دانشگاهی، برگزاری آزمون سراسری و توسعه روابط دانشگاهی از مهمترین مواد تفاهم نامه 19 بندی میان وزیر علوم و همتای افغانی وی به شمار می آید.

اعطای بورس به دانشجویان افغانی در 3 مقطع تحصیلی

در بخشی از این توافق نامه، ‌جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعطای سالانه بورس تحصیلی به دانشجویان افغانی موافقت کرده که شامل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با توجه به شرایط و مقررات آموزش عالی ایران پذیرش می شوند.

تحصیل 100 دانشجوی افغان در ایران با هزینه شخصی

در بخشی دیگری از این توافقنامه، ‌تسهیل در زمینه تحصیل بیش از 100 دانشجوی افغانی در دانشگاههای ایران با پرداخت هزینه شخصی پیش بینی شد.

همچنین کشور افغانستان آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات مشابه به دانشجویان ایرانی اعلام کرده است.

اعطای بورسهای کوتاه مدت به افغانها

در یکی از بندهای این تفاهم نامه، ‌تربیت و آموزش 100 نفر از اعضای هیات علمی و مربیان افغانی و 50 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای افغانستان با اعطای بورسهای کوتاه مدت 4 ماهه (فرصت های مطالعاتی) آموزشی و طرح های تحقیقاتی در دانشگاه های ایران پیش بینی شده است.

وزارت علوم کتابخانه های افغانستان را تجهیز می کند

در این تفاهم نامه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) آمادگی خود را برای همکاری جهت تهیه و تدوین متون دانشگاهی و کمک به تدوین و تکمیل سرفصل های درسی در حوزه علوم انسانی افغانستان اعلام کرد، همچنین وزارت علوم کشورمان تجهیز نرم افزار و تامین کتب کتابخانه های 10 دانشگاه برتر افغانستان را تا سقف 20000 جلد کتاب تقبل کرد.

در بخش دیگری از این تفاهم نامه، سازمان سنجش کشور به جهت همکاری در طرحهای دروس آزمون سراسری، ثبت نام، طراحی سوال، ‌تحصیح آزمون، تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاههای افغانستان اعلام آمادگی کرده است.

تاسیس دانشگاه مشترک ایران و افغانستان

وزارت علوم ایران برای مشارکت در ایجاد یک دانشگاه بین المللی در شهر کابل و تهیه سرفصل و محتوای تمام رشته های اولویت دار در افغانستان اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این تفاهم نامه، وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز در خصوص تسهیل تشریفات گمرکی جهت ترخیص و پرداخت تمام مالیاتها،عوارض بازرگانی و تعرفه های گمرکی برای ورود لوازم آموزشی و کمک آموزشی کتاب های درسی و دانشگاهی، همچنین ارائه تسهیلات جهت ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتب دانشگاهی و بالاخره اعطای مجوز برای تاسیس شعبه های دانشگاه دولتی و غیردولتی ایران در شهرهای مختلف افغانستان اعلام آمادگی کرد.

همچنین در این تفاهم نامه دو طرف بر حمایت از توسعه روابط بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به ویژه تسهیل فعالیت شعبه دانشگاههای ایرانی تاسیس شده در افغانستان، ارائه تسهیلات لازم برای صدور رویداد اقامت و تردد اساتید و کارکنان دانشگاهی دو کشور تاکید کرده اند.

در این توافقنامه مقرر شده یک کمیته 6 نفری به منظور پیگیری برنامه های اجرایی مفاد آن تشکیل شود که از طریق جمهوری اسلامی ایران، ‌مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طرف جمهوری اسلامی افغانستان نیز وزارت تحصیلات عالی مسئول پیگیری این برنامه ها خواهند بود.