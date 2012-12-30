جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی درباره زمان تشکیل جلسه اصلاح اساسنامه خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: امیدوارم اولین جلسه کمیته همین هفته برگزار شود.

وی درباره حاضر نشدن جمال شورجه به عنوان نماینده سازمان سینمایی در این ترکیب به دلیل سفر به لبنان برای همکاری در ساخت فیلم "شهابی از نور" افزود: شورجه مشاور کارگردان این پروژه است و قرار نیست که کارگردانی کند. او قطعا برای جلسه اصلاح اساسنامه خانه سینما برمی‌گردد و می‌تواند در این جلسات حضور یابد.

جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی و عباس بابویهی نمایندگان سازمان سینمایی، فرهاد توحیدی، جمال خندان و ابراهیم مختاری نمایندگان خانه سینما و مسعود جعفری جوزانی نماینده رئیس جمهور قرار است در یک هیاتی به اصلاح اساسنامه خانه سینما بپردازند.

البته خبرهایی درباره عدم حضور جعفری جوزانی شنیده می‌شود. او از زمان رسانه‌ای شدن نامش در این کمیته در دسترس نیست و هیچ اظهارنظری نیز نمی‌کند و این در حالی است که در حکم سازمان سینمایی که اعضای کمیته را معرفی کرد، تاکید شده بود که جوزانی سخنگوی کمیته است و باید جدیدترین خبرها را او در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. دیگر اعضای کمیته از هر نوع مصاحبه‌ای منع شده‌اند.

قطعا پس از اعلام اعضای کمیته، نخستین سوالی که پیش می‌آید زمان تشکیل جلسات آنهاست که حال رئیس سازمان سینمایی در سکوت جوزانی، بدان پاسخ داده است.