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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

همایش گرامیداشت حماسه 9 دی در پلدختر برگزار شد

همایش گرامیداشت حماسه 9 دی در پلدختر برگزار شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: همایش گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور امام جمعه پلدختر، مردم و مسئولان شهرستان پلدختر در سالن اجتماعات ارشاد این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند امام جمعه پلدختر ظهر شنبه در این همایش اظهار داشت: بصیرت بینایی دل است و اهل بصیرت شبهات و فتنه ها را می بینند و هرکس به سلاح بصیرت مجهز نباشد در فتنه ها به زمین خواهد خورد.

وی گفت: دشمن شناسی و اصولگرایی مردم و اعتقاد راسخ آنان به ولایت فقیه، ایران را در اوج اقتدار و عزت قرار داده و روز به روز این عظمت بیشتر می شود.

امام جمعه پلدختر گفت: هرکس در مسیر ولایت باشد حتما پیروز می شود زیرا این کشور 223 هزار شهید تقدیم انقلاب نموده است.

حجت الاسلام لروند با بیان اینکه 9 دی میزان مرزبندی بین حق و باطل است، عنوان کرد: مردم ولایتمدار، فهیم و بابصیرت کشور در این روز به جهانیان و به ویژه قدرت‌های استکباری نشان دادند که لحظه‌ای از آرمان‌های انقلاب فاصله نمی‌گیرند.

کد مطلب 1778861

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