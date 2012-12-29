باند بزرگ حمل و جابجایی مواد مخدر در سیستان و بلوچستان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم قربانزاده اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بامداد روز گذشته این باند قاچاق مواد مخدر را در حالی که قصد داشتند یک محموله بزرگ تریاک را وارد شهرستان زاهدان کنند، شناسایی کرده و طی یک عملیات موفقیت‌ آمیز تمامی اعضای آن را دستگیر کردند.

وی گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بدنبال این اشرافیت اطلاعاتی و یکماه اقدامات فنی و تخصصی این باند قاچاق مواد مخدر را که به صورت مسلحانه از طریق مرزهای جنوبی استان مواد را وارد کشور می کرد و با استفاده از خودروهای تیزرو به دیگر نقاط استان منتقل می نمود، شناسایی کردند.

وی افزود: شناسایی و انهدام این باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت و هفته گذشته طی یک عملیات موفق یک محموله تریاک از این باند کشف و تعدادی از اشرار و قاچاقچیان مسلح دستگیر و به هلاکت رسیدند.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: بدنبال کشف این محموله مواد مخدر ماموران روز گذشته با اجرای ایست و بازرسی مقطعی در محور خاش به زاهدان موفق شدند یک دستگاه خودرو پرادو را که 772 کیلوگرم تریاک حمل می کرد را شناسایی کنند.

وی گفت: ماموران طی یک درگیری مسلحانه موفق شدند خودرو حامل مواد مخدر را متوقف کنند و یکی از اشرار مسلح را به همراه یک قبضه اسلحه کلاش و شش تیغ خشاب پس از یک درگیری مسلحانه دستگیر نمایند.

وی افزود: در این عملیات همدست این قاچاقچی مسلح نیز زخمی و با استفاده از تاریکی شب و صعب العبور بودن منطقه متواری شد.

قربانزاده اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با محاصره منطقه عملیات از متواری شدن این شرور مسلح جلوگیری کرده و پس از چند ساعت پاکسازی منطقه مورد نظر محل اختفای وی را شناسایی کردند.

وی گفت: این شرور مسلح در حالی که قصد داشت با تیراندازی به سمت ماموران انتظامی از چنگ قانون فرار کند با اقدام به موقع ماموران به هلاکت رسید.

وی افزود: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هشت نفر دیگر از همدستان و اعضای این باند نیز دستگیر و سه دستگاه خودرو نیز از آنان کشف و ضبط شد.

اجرای طرح هادیان سلامت در سیستان و بلوچستان

رئیس اداره مشارکت و آموزش همگانی معاونت اجتماعی سیستان و بلوچستان از اجرای طرح هادیان سلامت در سطح استان خبر داد.

سرهنگ مهدی محمودی گفت: با عنایت به نقش بی بدیل سازمان های مردم نهاد وNGO ها بدلیل اینکه برخاسته از متن مردم می باشند در پیشگیری از جرائم با هماهنگی و همکاری اداره کل امور اجتماعی استانداری مقرر شد NGO های فعال در حوزه کاهش آسیب ها و پیشگیری از اعتیاد شناسایی و جذب گردند.

وی افزود: در همین رابطه طی جلسات هماهنگی بین کارشناسان امور اجتماعی استانداری، سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بر اهمیت و لزوم بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های سازمان های غیردولتی در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید و مقرر شد پس از شناسایی NGOهای فعال در این خصوص شناسایی شوند.

وی بیان داشت: برابر توافقات بعمل آمده در طرح هادیان سلامت مقرر شده استNGOهای فعال در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هماهنگی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی و سازمان آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد در سطح مدارس و مساجد به همراه کارشناسان انتظامی حضور یافته و نسبت به ارائه هشدارهای لازم به اقشار مختلف اقدام نمایند.

وی گفت: با هماهنگی بعمل آمده با مراکز درمان و پیشگیری از اعتیاد نیز در نظر داریم روانشناسان مجرب این مراکز با هماهنگی آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در سطح برخی از مدارس حاشیه شهر حضور یافته و دانش آموزان نیازمند خدمات مشاوره و روانشناسی از این خدمات بهره مند شوند.