به گزارش خبرنگار مهر، هیات کشتی استان تهران تا همین چند ماه پیش توسط علی اکبرنژاد یکی از قهرمانان تحصیلکرده کشتی ایران اداره می شد که وی به دلیل بی توجهی و عدم حمایت کافی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان، رفتن را بر ماندن ترجیح داد.

بدین ترتیب هیات کشتی پایتخت مدتها بدون سکاندار باقی ماند تا اینکه نام گزینه ای جدید از سوی متولیان اداره کل ورزش تهران مطرح شد و بلافاصله از سوی مسئولان فدراسیون کشتی نیز مورد تایید قرار گرفت. عبداله عزیزی رئیس اسبق هیات کشتی استان کردستان و یکی از پیشکسوتان شناخته شده کشورمان،همان گزینه جدید متولیان امر بود که به رغم تایید فدراسیون کشتی به دلیل عدم تایید از سوی حراست وزارت ورزش نتوانست سکان هدایت کشتی پایتخت را در دست بگیرد.

این اتفاق باعث شد کشتی پایتخت همچنان بدون مدیر و مسئول بماند و هر روز نام گزینه ای جدید از اتاق های فدراسیون کشتی به گوش برسد. روزها به همین روال سپری شد تا اینکه نقی کلانتری، چهره نامدار و رئیس اسبق هیات کشتی استان مازندران از راه رسید و با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و موافقت فدراسیون کشتی به عنوان سرپرست هیات کشتی پایتخت منصوب شد.

صدور این حکم از یک سو باعث خوشحالی زودگذر اهالی کشتی تهران شد، اما این شادی و رضایت به سرعت رنگ باخت و به نوعی به اعتراض و انتقاد بدل شد. گوش شکسته های پایتخت دربرداشت اول این اقدام اداره کل ورزش استان را نوعی دهن کجی به پیشکسوتان و مدیران لایق تهرانی خواندند و سکان داری یک مدیر مازنی بر کشتی پایتخت را صراحتا اقدامی غیر کارشناسی و احساسی دانستند.

اهالی کشتی تهران معتقدند بسیاری از موفقیت های قبلی نقی کلانتری در راس امور هیات کشتی استان مازندران در واقع به حمایت های بی دریغ و چشمگیر مسئولان و کشتی دوستان مازنی گره خورده که مطمئنا وی نمی تواند به هیچ عنوان حمایت های قبلی در استان زادگاه خود را از سوی پایتخت نشینان کسب کند.

در این خصوص می توان به اظهارات علی اکبر حیدری، پیشکسوت و دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو نیز اشاره کرد که معتقد است مردان بزرگ و توانمندی در کشتی پایتخت وجود دارند که می توانند سکان هدایت کشتی شهرشان را در دست گیرند. به گفته وی در حال حاضر حضور مدیران مازندرانی در بدنه مدیریتی و اجرایی کشتی کشور به بالاترین حد خود رسیده و حتی ممکن است در آینده ای نزدیک، ساختمان فدراسیون را نیز به این استان منتقل شود!

ضمنا اعتراض و نارضایتی پیشکسوتان کشتی پایتخت زمانی موجه تر به نظر می رسد که گفته می شود نقی کلانتری قرار است بزودی به عنوان معاون توسعه منابع انسانی از بدنه اجرایی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران جدا شود که این جدایی نیز به معنای عدم حمایت کافی او از سوی متولیان ورزش تهران است.

بدین ترتیب کلانتری هم به مدیری بدل خواهد شد که نه تنها حمایت مسئولان ورزش این استان را به همراه ندارد، بلکه حمایت مالی و معنوی گوش شکسته های پایتخت نیز از او دریغ شده و هیات کشتی تهران در نهایت همان راه بی سرانجامی را طی خواهد کرد که سالیان اخیر مشغول پیمودن آن بود!

اکبر فلاح مربی سازنده تهرانی و یکی از گوش شکسته های جوان و دلسوز پایتخت نیز صراحتا به این موضع اشاره کرده و معتقد است بهترین و توانمندترین مدیر هم ممکن است با عدم حمایت کافی مالی و معنوی از میدان به در شود و نتواند روند موفق و مثبتی داشته باشد. قهرمان اسبق کشتی جهان، نقی کلانتری را مدیر توانمند و باتجربه ای خوانده که در صورتی می تواند روزهای موفق قبلی خود را تکرار کند که در مدیریت کشتی پایتخت هم مانند استان بومی خود مورد حمایت و وثوق مسولان ورزش و سیاسی باشد.

بدیهی است در توان مدیریتی و سابقه قابل قبول نقی کلانتری در راس امور کشتی استان مازندران هیچ شک و تردیدی نیست، اما تجربه نشان داده مدیران محروم شده از حمایت و پشتوانه مالی به هیچ عنوان نمی توانند مهره ای سازنده در مجموعه تحت مدیریتشان باشند.