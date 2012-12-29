عزت و اقتدار امروز نظام به برکت خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره سرداران و دو هزار شهید جنوب تهران عصر شنبه با حضور منصور احمدلو مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران،‌ حجت الاسلام معراجی رئیس رسیدگی به امور مساجد شهید محلاتی، ‌حجت‌الاسلام سید حسین امیری امام جمعه قیامدشت، سید احمد صفوی ‌شهردار منطقه 15، ‌قائم مقام و مدیران شهرداری منطقه 15، ‌مسئولان بنیاد شهید منطقه،‌ فرمانده ناحیه مالک اشتر، خانواده‌ های معظم شاهد، ایثارگران روحانیون در سالن دعای ندبه بهشت زهرا(س) برگزار شد.

شهردار منطقه 15 تهران در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران در مراسم معنوی یادواره شهدا گفت: همان طور که شهدای عزیز برای پاسداری از دین خدا و سنت پیامبراسلام(ص) و ولایت ائمه معصومین(ع) جان خود را تقدیم کردند، ‌امید است این توفیق را داشته باشیم که در مسیر ولایت حرکت کنیم و ادامه دهنده آرمانهای امام(ره) و راه شهدا باشیم.

سید احمد صفوی افزود: عزت و اقتداری که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در دنیا به آن دست یافته است به برکت خون شهدا و در سایه رهنمودهای امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و افتخار و بالندگی امروز کشور، ‌مدیون و مرهون ایثار و جانفشانیهای شهدا و صبر، تحمل و بردباری خانواده‌ های شهدا و دیگر عزیزان در صحنه ‌های انقلاب است.

خانواده شهید بودن در جامعه ارزشی ایران، ‌یک واژه افتخار آمیز است

وی با اشاره به اینکه مدیریت ارشد شهری به تکریم و تعظیم خانواده‌های معظم و ایثارگران تأکید ویژه دارد، عنوان کرد: خانواده شهید بودن در جامعه ارزشی ایران، ‌یک واژه افتخار آمیز بوده و حفظ منزلت خانواده‌ های شهدا و تکریم آنها از ملزومات و واجبات جامعه اسلامی است که بحمدالله مجموعه مدیریت شهری در این خصوص اهتمام ویژه دارد.

صفوی ادامه داد: وجود چنین سرمایه‌ های ارزشمندی در بین شهروندان منطقه و خدمت رسانی به آنان از افتخارات مدیریت شهری است و‌ تکریم خانواده‌ های معظم شاهد و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان در اولویت کاری شهرداری قرار دارد و در حد بضاعت خود تلاش می ‌کنیم تا گوشه ‌ای از فداکاریهای این عزیزان را جبران کنیم.

وی در تشریح اقدامات منطقه در بحث تکریم خانواده شهدا و ایثارگران گفت: در این راستا برگزاری دیدار مستمر با خانواده معظم شهدا و ایثارگر، ‌رسیدگی به درخواستهای آنان در ملاقاتهای هفتگی، ‌اعزام آنان به مشهد مقدس و مناطق جنگی در قالب کاروان راهیان نور، اختصاص هفتگی وسیله نقلیه برای اعزام خانواده‌ های شاهد و ایثارگر به بهشت زهرا(س)‌، ‌پیگیری ویژه امور مربوط به جانبازان بالای 70 درصد، ‌ایجاد رمپ و بالابر در منازل جانبازان ویلچری، ‌ایجاد خانه شهید و موزه آثار شهدا در منزل شهیدان آقاجانلو، ‌اجرای یادواره شهدا در محلات منطقه 15، نامگذاری معابر به نام شهدا و تشکیل انجمن فرزندان شاهد شاغل در شهرداری منطقه 15 انجام شده است.