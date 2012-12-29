سامانه پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای در کرمانشاه طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره کریمی در رابطه با ساخت سامانه پرورش قارچ خوراکی دکمه ای گفت: شرکت کارآفرینان خط سبز غرب، تحت حمایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، با بکارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده و دستگاه های پیشرفته در رابطه با ساخت سامانه پرورش قارچ خوراکی دکمه ای موفق به ثبت اختراع مالکیت صنعتی با شماره 75618 گردیده است.

وی افزود: سالن هایی که برای پرورش قارچ خوراکی در نظر گرفته شده معمولا در ابعاد مختلف و مساحت 21 متر مربع زیر بنای سالن با در نظر گرفتن 72 متر مربع بستر مناسب در قالب طبقات مختلف جهت کشت کمپوست در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در سالن هایی تا مساحت 200 متر مربع با در نظر گرفتن 540 متر مربع بستر مناسب در قالب طبقات برای کشت کمپوست و تولید قارچ امکان پذیر است که تولید قارچ در آن به صورت متراکم در سیستم بسته کنترل شده با قابلیت جابجایی و عایق بندی انجام می شودکه مورد تأیید کارشناسان نیز است.

کریمی بیان داشت: اشتغالزایی در کنار دیگر مشاغل و بازدهی سریع از جمله نقاط قوت طرح ساخت سامانه پرورش قارچ خوراکی دکمه ای به شمار می رود.

وی افزود: استفاده از نیروهای متخصص به ویژه کارشناسان کشاورزی، استفاده از دستگاه های تولیدی پیش رفته با کمترین هزینه سرمایه گذاری و بهترین پاسخگویی در مقابل شرایط محیطی، بالا بردن سطح کیفی محصولات نسبت به گذشته، حمایت و پشتیبانی در مراحل مختلف آموزش، تهیه نهادها و کمک در فروش محصول تولیدی، بهداشتی بودن سامانه در مدار بسته با تولید متراکم از دیگر مزایای این طرح محسوب می شود.

وی در خصوص حمایت و پشتیبانی از متقاضیان گفت: واگذاری کمپوست استریل در قبال وجه نقد با بهترین کیفیت که در صورت خراب بودن کمپوست هزینه آن به طور کامل استرداد می شود و یا واگذاری خاک پوششی درجه یک در قبال وجه نقد که در صورت پایین بودن کیفیت خاک خسارت آن مجددا" برگردانده می شود از جمله خدمات درنظر گرفته شده برای مشتریان است.

مدیر عامل این واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: متقاضیان این حوزه عبارتند از: مشاغل خانگی در کنار دیگر مشاغل، سازمان جهادکشاورزی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و سایر متقاضیانی که در نظر دارند در حوزه تولید قارچ فعالیت کنند.