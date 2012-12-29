بزرگداشت سالروز 9 دی در مسجد امام خمینی(ره) بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم اظهار داشت: شاخص ما حب و بغض دشمن است به طوری که هر جا دشمن باشد ما نیستیم و هرکجا دشمن نباشد ما هستیم.

حجت الاسلام روح بخش با بیان اینکه تحریم های اقتصادی ناشی از گفتن حرف حق توسط ملت ایران است، عنوان کرد: به همین خاطر در انتخابات آینده باید به کسانی رای بدهیم که در مسائل مربوط به انقلاب کوتاه نیایند.

این استاد حوزه و دانشگاه در قم با بیان اینکه ما از نعمت رهبری با کیاست و خردمند بهره مند هستیم، افزود: دشمنان باید بدانند تا وقتی که ولایت فقیه در این کشور وجود دارد نمی تواند کاری کنند.

حجت الاسلام روح بخش با بیان اینکه ملت ایران گوش به فرمان رهبر خود هستند، ادامه داد: اساس کار دشمن رخنه در دل افراد و زیر سوال بردن عدالت و قانون کشور است که باید در این زمینه هوشیار باشیم.