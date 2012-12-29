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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

عبدی خبر داد:

سه نفر در سیستان و بلوچستان براثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختند

سه نفر در سیستان و بلوچستان براثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری سه نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این استان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدی اظهار داشت: این در حالیست که آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کل سال 90، سه نفر بود.

وی گفت: مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن عمدتا در نیمه دوم سال به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد، بنابراین می توان با رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت این وسایل زمینه کاهش هر چه بیشتر مرگ ناشی از مسمومیت با این گاز را فراهم کرد.

وی افزود: حمام، کابین وسایل نقلیه و مکان های سرپوشیده و فاقد تهویه مناسب شایع ترین اماکن گاز گرفتگی هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه کرد که ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و مسیر خروجی گاز مونوکسید کربن از دودکش توجه کنند.

کد مطلب 1778878

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