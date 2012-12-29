تساوی تیم ملی فوتبال نوجوانان مقابل منتخب ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان که تنها تیم ملی راه یافته ایران به جام جهانی است و تیم منتخب بزرگسالان ورامین به مناسبت بزرگداشت یوم الله 9 دی ماه و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 10 دی 57 ورامین در ورزشگاه شهید فتحی کلاته ورامین برگزار شد.

شاگردان علی دوستی مهر که با نیمی از ترکیب اصلی خود در میدان حضور داشتند، از همان ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند و با زدن 1 گل در ده دقیقه اول خود را به برد امیدوار کردند اما پس از گل تیم ملی نوجوانان چند حمله جسته و گریخته داشت و نیمه اول با همان 1 گل به نفع تیم ملی نوجوانان به پایان رسید.

در آغاز نیمه دوم، منتخب ورامین که چیزی برای از دست دادن نداشت فشار حملات خود روی دروازه تیم ملی نوجوانان را بیشتر کرد و موفق شد توسط احمد اعلایی بازیکن تیم کاوه خیرآباد ورامین یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

بازی بعد از این گل، بار دیگر همانند نیمه نخست کاملا آرام و بدون موقعیت حساسی برای دو تیم دنبال می‌شد که تیم ملی نوجوانان روی یک ضد حمله و غافلگیری مدافعان ورامین به یک پنالتی دست یافت که با یک ضربه زیبا و دقیق گل دوم به ثمر رسید تا تیم ملی 2 بر یک جلو بیفتد.

اما این نتیجه زیاد دوام نداشت و ورامینی ها موفق شدند از روی نقطه پنالتی و توسط برهان بوربور بازیکن تیم شهید فتحی ورامین، بازی را به تساوی بکشند تا تیم ملی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران، ورامین را با نتیجه تساوی ترک کند.