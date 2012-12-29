9 دی سرآغاز یک تاریخ پرافتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور عصر شنبه در همایش 9 دی گفت: 9 دی یک یوم الله است و ما باید در این روز برای آینده نیز عبرت هایی بگیریم.

وی تصریح کرد: فتنه 78 و فتنه سال 88 آخرین فتنه ها نبود زیرا دشمن همچنان دست از دشمنی خود برنداشته است.

وی یادآور شد: این انقلاب به حضرت زهرا(س) و سید الشهدا وابسته است بنابراین ما باید عملکردی خوب و ماندگار داشته باشیم.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه انتخابات برای فتنه گران بهانه ای بیش نبود، یادآور شد: بحث انتخابات و رای نیاوردن برخی بهانه ای بود که دشمنان به فکر تخریب نظام باشند و این بحث زمانی مشخص شد که خودشان به جان یکدیگر افتادند و به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین توهین کردند.

سردار غیب پرور ادامه داد: امام(ره) حکومتی تشکیل داد که تمام قد به دنبال نجات بشریت بود و در مقابل دشمنان بودند که تنها به فکر نابودی بشریت بودند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: دشمنان سالها تبلیغ کردند که هیچ مسلمانی نمی تواند حکومت کند و مسلمانان در حکومت کردن ناتوانند. در این حال امام(ره) حکومت اسلامی تشکیل دادند و مردم نیز با فداکاری و پایداری از این حکومت همه جانبه دفاع کردند.

سردار غیب پرور یادآور شد: دشمنان خارجی مشخص بودند اما دشمنان داخلی را چه باید کرد که با لباس های مبدل به دشمنی پرداختند.

وی تصریح کرد: 13 ماه قبل از انتخابات 88 جلسه ای در آمریکا تشکیل شد که طی آن شاه کلید فتنه را تقلب نامیدند اما ما نمی دانستیم که نقش آفرین این فتنه چه کسانی هستند.

وی تاکید کرد: 9 دی روزی شد که تمامی آحاد جامعه به خیابان ها آمدند و از این انقلاب و ولی فقیه دفاع کردند تا همگی دشمنان بدانند مردم پشتیبان اصلی نظام هستند.