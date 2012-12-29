به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شای " در مطلبی نوشت : اعضای رهبری در یونان (یک کشور بحران زده اروپایی) از داراییها و مستغلات فراوانی برخوردارند. اخیرا درآمدها و داراییهای خصوصی 508 سیاستمدار یونانی دقیقا در اینترنت فهرست شده است و هر کسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد که مثلا نخست وزیر یونان چه درآمدی دارد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه یونان کشوری فقیر با سیاستمداران ثروتمند است، نوشت : از اوایل سال 2010 یونان به سبب بحران مالی وحشتناک در معرض تهدید ورشکستگی قرار گرفت و جمعیت حدود ده میلیونی این کشور گرفتار سختیها و مسائل بسیاری شدند. البته این طور به نظر می رسد که یک گروه از جامعه یونان هیچ آسیبی از این رکود طولانی مدت اقتصادی ندیدند و این گروه همان سیاستمداران هستند.

این روزنامه آلمانی در ادامه تصریح کرد که اخیرا فهرست داراییها و درآمدهای حدود 508 نفر از سیاستمداران یونانی از جمله نخست وزیر، برخی وزرا و معاونان آنها و برخی نمایندگان اروپایی و پارلمانی در اینترنت منتشر شده است که مربوط به سال 2010می شود.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نگرانی درباره تشدید خشم و نفرت یونانیهای تحت فشار بحران از نخبگان سیاسی خود افزایش می یابد نوشت : بر اساس آمار ارائه شده "آنتونیوس ساماراس" نخست وزیر یونان و رهبر حزب دموکراسی نو همراه با همسرش از داراییهای منقول و پس اندازی به ارزش 276.678 یورو،25119 پوند انگلیس و 12.825 دلار آمریکا برخوردار است. علاوه بر این ساماراس و همسرش در یونان ازحدود 13 مستغلات و املاک غیر منقول برخوردارند که یک نمونه از آن یک ملک با 447 متر مربع آپارتمان مسکونی روی زیر بنای 2300 متر مربعی در یکی از بهترین محله های آتن است.

"فرانکفورتر روند شای" در ادامه به داراییها و مستغلات فراوان برخی دیگر از سیاستمداران یونانی از جمله "جرج پاپاکنستانتینون" وزیر اقتصاد پیشین یونان و همچنین "لوکاس پاپادیموس"، سلف ساماراس ، اشاره کرده و نوشت : پاپادیموس همراه با همسرش نه تنها از یک سرمایه منقول حدود 1.2 میلیون یورویی برخوردارند، همچنین از سهامداران این کشور نیز محسوب شده و 14 ملک و مستغلات ارزشمند در اختیار دارند.

ثروتمندترین سیاستمدار یونان، وزیر اقتصاد سابق این کشور "اوانگلوس ونیزلوس" است که موجودی وی در 27 بانک بالغ بر 2.37 میلیون یورو بوده و علاوه بر این از سهام زیادی در بازار بورس و 27 مستغلات و ملک ارزشمند برخوردار است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه سیاستمداران یونانی علاقه زیادی به خرید مستغلات دارند نوشت : بزرگترین سیاستمدار دارنده مستغلات در یونان "آنا دالارا" یکی از معاونان وزرای پیشین در یونان و از سیاستمداران حزب پاسوک در این کشور بوده است که از حدود 59 خانه و ملک و مستغلات ارزشمند برخوردار است. "اوانگلوس مایماراکیس" رئیس پارلمان یونان نیز 20 ملک و مستغلات در یونان دارد.