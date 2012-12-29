بصیرت و اندیشه در انتخابات 92 لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی عصر شنبه در همایش 9 دی افزود: بصیرت به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها تفکر و اندیشه است.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: تفکر و اندیشه عامل رشد بصیرت است و باید بیان کرد که تفکر کلید بصیرت است.

وی یادآور شد: کسانیکه در فتنه بیچاره شده اند و با سکوت و موضع گیری های اشتباه حرکت کردند تنها و تنها به زیبایی های دنیا علاقه داشتند و این عدم دلبستگی به دنیا نیز از جمله مواردی است که در داشتن بصیرت موثر است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: ترک گناه از دیگر عوامل تاثیرگذار در بصیرت است زیرا گناه باعث تاریکی قلب می شود و همین گناه بود که باعث شد امروز برخی از افراد گناهان گذشته خود را به گونه‌ای دیگر پس بدهند.