یوم الله نهم دی روز تجلی خروش ملتی عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دفتر رییس جمهور در پیامی ضمن گرامیداشت یوم الله نهم دی، این روز را روز تجلی خروش ملتی عاشورایی و روز تاریخی و ماندگار عظمت مردم این سرزمین و بروز جلوه های بصیرت، دشمن شناسی و ایستادگی ملت ایران عنوان کرد که ثابت کردند چونان سدی مستحکم در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده اند و در پاسداشت عاشورا و عاشوراییان در زیر پرچم ولایت، آماده جانبازی و فداکاری هستند.

متن کامل پیام بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

در تاریخ ایران عزیزمان ، مردم مسلمان و ولایتمدار همواره نشان داده اند که هرگاه پای دفاع از اسلام ناب محمدی، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه پیش آید، با تمام وجود در مقابل هر هجمه ای خواهند ایستاد. یکی از مهمترین جلوه های حضور حماسی مردم در حمایت از اسلام و انقلاب اسلامی، حماسه عظیم نهم دی ماه 1388 بود که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تاریخ ماندگار شد . شور و شعور مردم انقلابی در یوم الله 9 دی نشان داد که آنها به حق، مصداق آیه شریفه "ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لاتحزنوا وابشروا بالجنه التی کنتم توعدون" هستند.



مردم بصیر و خداشناس ایران اسلامی ثابت کردند که چونان سدی مستحکم در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده اند و در پاسداشت عاشورا و عاشوراییان در زیر پرچم ولایت، آماده جانبازی و فداکاری هستند.



یوم الله نهم دی ماه، روز تجلی خروش ملتی عاشورایی بود؛ روز صف آرایی مردم ولایی ایران اسلامی در برابر فتنه گرانی بود که قصد داشتند در مقابل انقلاب و ارزش های والای آن ایستادگی کنند و در شرایطی که غبار فتنه می رفت که مظلومیت خط مستقیم اسلام ناب و آرمان های امام و رهبری را نشانه رود، حضور حماسی زن و مردم مومن، بار دیگر این غبار را کنار زد و بیعت ناگسستنی یا پیرمراد و زعیم عالیقدر خویش را باشکوه تمام به رخ بدخواهان عالم کشید.



نهم دی ماه روز تاریخی و ماندگار عظمت مردم این سرزمین و بروز جلوه های بصیرت، دشمن شناسی و ایستادگی ملتی است که توانست نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب سازد.



امروز هوشمندی، موقع شناسی، ابتکار عمل ، شجاعت و شهامت مردم مومن و غیرتمند ایران اسلامی در مقابل توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به نمادی جهانی برای ملت های حق طلب و آزاده مبدل گشته است . بگونه ا ی که آنها رهنمودهای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را چراغ هدایتی می دانند که راه به سوی فلاح و رستگاری دارد و در انوار این مشعل فروزان است که می توان تا خشک شدن ریشه های کامل شجره خبیثه استکبار و استعمار پیش رفت.



ضمن گرامیداشت یوم الله نهم دی ، امیدواریم با هوشیاری، وحدت و ولایتمداری مردم عزیز کشورمان که ضرورت قطعی تعالی و حرکت رو به رشد نظام اسلامی است ، گام های بلندتری برداشته شود.

دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران

