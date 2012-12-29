عدم پرداخت اعتبار طرح های فرهنگی دانشگاه پیام نور لرستان

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون هشت هزار و 420 دانشجو از دانشگاه پیام نور استان لرستان فارغ التحصیل شده اند، اظهار داشت: از این تعداد پنج هزار و 455 نفر طی سال 91- 90 فارغ التحصیل شده اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور لرستان در سال گذشته بیش از 450 فعالیت فرهنگی را در مراکز خود انجام داده است، یادآور شد: این میزان در سال 91 به یک هزار و 300 فعالیت فرهنگی رسیده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان همچنین با اشاره به برگزاری 23 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور لرستان گفت: 30 درصد از کرسیهای آزاد اندیشی برگزار شده در استان را دانشگاه پیام نور برگزار کرده است.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر 120 میلیون تومان تسهیلات به صورت وام قرض الحسنه به دانشجویان دانشگاه پیام نور پرداخت شده است، افزود: این میزان در سال 91 به 350 میلیون تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز سال تمام نشده است پرداخت وام های قرض الحسنه به دانشجویان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان همچنین با اشاره به اینکه ساخت فضای عمرانی این دانشگاه در 32 هزار متر مربع شروع شده است، اظهار داشت: این میزان در پنج پردیس دانشگاهی الیگودرز، الشتر، دورود، کوهدشت و خرم آباد اجرا می شود.

علیزاده با تاکید بر اینکه بخشی از فعالیتهای عمرانی دانشگاه پیام نور در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند، یادآور شد: بقیه طرح های عمرانی این دانشگاه در ابتدای سال تحصیلی 92 به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه تا کنون برای اجرای طرحهای عمرانی و سایر فعالیتهای دانشگاه پیام نور تنها از اعتبارات اختصاصی این دانشگاه استفاده شده است، گفت: متاسفانه تاکنون حتی یک ریال از اعتبارت استانی به دانشگاه پیام نور لرستان پرداخت نشده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به اینکه در سفر دوم هیئت دولت به لرستان یک میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه پیام نور اختصاص داده شد، یادآور شد: هنوز هیچ مقداری از این اعتبار به دانشگاه پیام نور داده نشده است.

علیزاده همچنین با بیان اینکه در سال گذشته نیز طرحهای فرهنگی از سوی این دانشگاه با اعتبار 500 میلیون تومان پیشنهاد شده است افزود: با این وجود متاسفانه تاکنون اقدامی برای پرداخت آن صورت نگرفته است.