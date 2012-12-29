واگذاری سهام 7 شرکت جدید دولتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واگذاری سهام 7 شرکت دولتی از طریق مزایده، بورس و فرابورس در جلسه امروز شنبه هیئت واگذاری به تصویب رسید.

در جلسه امروز هیئت واگذاری که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری 100درصد ارزش نیروگاه یزد به صورت نقد و اقساط و 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق یزد به صورت نقد (هر دو از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده) به تصویب رسید.

تصمیم گیری در خصوص قیمت پایه و شرایط واگذاری 39.99 درصد سهام شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت نقد و اقساط، 100 درصد ارزش نیروگاه صوفیان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، 27.27 درصد سهام شرکت پتروشیمی باختر از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 19.99درصد سهام شرکت فنآوران صنعت سنگدانه پارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت واگذاری بود.

همچنین در این جلسه با قیمت پایه و شرایط واگذاری برای عرضه دوباره 5 درصد سهام بانک صادرات از طریق بورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.