10 بازی 10 باخت نتیجه بازی های تیم بسکتبال البرز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال استان البرز در آخرین بازی خود به مصاف تیم نیروی زمینی تهران رفت که بازی را 75 بر 85 با اختلاف 10 امتیاز واگذار کرد.



هم اکنون تیم بسکتبال استان البرز 10 بازی 10 باخت، 661 گل زده، 781 گل خورده و 10 امتیاز در کارنامه خود ثبت کرده است و در حال حاضر در جایگاه هفتم گروه سی جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته یک کشور قرار دارد.



در بازی روز 28 مهر ماه هیئت بسکتبال البرز 67 و گروه صنعتی تکماش قزوین 71، در بازی روز 23 آبان ماه شهرداری سنندج 67، هیئت بسکتبال استان البرز 61، نیروی زمینی تهران 86 هیئت بسکتبال البرز 77، در بازی هشت آذر ماه پتروشیمی بندر امام92 هیئت بسکتبال استان البرز 82، در بازی روز 12 آبان وحدت آریا تهران 77 و هیئت بسکتبال البرز 61 و در بازی روز 19 آبان ماه هیئت بسکتبال البرز 70 و لبنیات مانیزان کرمانشاه 79 و شهرداری سنندج 67 و هیئت بسکتبال البرز 41، گروه صنعتی تکماش قزوین 86 و هیئت بسکتبال البرز 61 ، هیئت بسکتبال البرز 66 و لبنیات مانیزان کرمانشاه 71 و همچنین نیروی زمینی تهران 85 و هیئت بسکتبال البرز 75 از جمله نتایجی بود که هیئت بسکتبال استان البرز در تمام مسابقات، بازی را واگذار کرده است.