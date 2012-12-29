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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

هوای تهران در شرایط ناسالم است

هوای تهران در شرایط ناسالم است

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد هوای تهران با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 102 در شرایط ناسالم است.

 یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده منواکسبد کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است. به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه ، تهرانسر ، دروس ، ستاد بحران و شاد آباد به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و میانگین شاخص کیفیت هواهم اکنون در شرایط ناسالم است.

به گفته وی، در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با 1واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 32 است.

رشیدی اظهار داشت:  دی اکسید گوگرد همانند روز گذشته  روی عدد 34، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با 5 واحد کاهش  روی عدد 59 و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 5 واحد کاهش روی عدد102 ایستاده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی است.

کد مطلب 1778900

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