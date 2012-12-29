به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو روز شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی سد بالاخانلو در شهرستان بوئین زهرا گفت: برای صیانت از 17 میلیارد مترمکعب ذخیره آبهای زیرزمینی و آب خوانهای دشت قزوین اقدامات اساسی در شرکت آب منطقه ای در سالهای اخیر صورت گرفته است.

وی افزود: از مجموع مصرف سالیانه دو میلیارد و 800 میلیون مترمکعبی آب استان دو میلیارد مترمکعب از منابع آبهای زیرزمینی و 800 میلیون مترمکعب از آبهای سطحی تامین می شود که صیانت از این منابع خدادی وظیفه ای شرعی و دینی است.

دانشجو با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در استان تصریح کرد: به منظور جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز با انسداد 370 مورد چاه، 200 مورد تقلیل منسوبات اضافه، 150 مورد توقیف ادوات غیرمجاز زمینه کاهش میزان برداشت ها فراهم شده است.

کاهش افت منابع آبی استان از 160 به 34 سانتیمتر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین بیان کرد: با اقدامات موثر انجام شده میزان کاهش منابع آبی از یک متر و 60 سانتیمتر در یک مقطع زمانی به 90 و سپس به 34 سانتیمتر کاهش یافته که موفقیت بزرگی است.

دانشجو یادآورشد: نصب 1200 عدد کنتور هوشمند، راه اندازی 15 اکیپ گشت و بازرسی از منابع آبی، تغذیه مصنوعی 20 میلیون مترمکعب، اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در رادیو و تلویزیون، طرح داناب برای دانش آموزان، نقشه برداری از 800 کیلومتر رودخانه های استان، 650 کیلومتر حریم بستر و 300 کیلومتر روترگذاری، برای حفظ رودخانه ها از مهمترین کارهای انجام شده است.

وی ساخت سد نهب با ظرفیت 103 میلیون مترمکعب در تاکستان، تامین آب شرب استان در دراز مدت، تامین 300 میلیون مترمکعب از آب سد طالقان، تامین آب مازاد استان با همکاری استانهای البرز، تهران و قزوین و استفاده از پسابهای صنعتی به عنوان پایلوت مطالعات پساب در کشور را از دیگر طرحهای مهم استان ذکر کرد.

دانشجو گفت: ساخت سد بورمانک در طارم از طرحهای دیگری است که مطالعه فاز اول آن به پایان رسیده و 60 درصد مطالعه مرحله دوم آغاز شده که از سال آینده کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن به زمین زده خواهد شد.

این مسئول ساخت سد مخزنی بالاخانلو را از سدهای مهم استان دانست و تصریح کرد: این سد از نوع خاکی با هسته رسی است که حجم عملیات خاکریزی آن دو میلیون و 55 هزار مترمکعب و خاک بردایر و سنگ برداری آن بالغ بر 600 هزارمترمکعب است که 425 متر نیز طول تونل آن است.

دانشجو از دوبرابر شدن تخصیص آب در استان خبرداد و گفت: میزان تخصیص آب استان به 320 میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که 150 میلیون مترمکعب آن از سدهای تخصیص یافته و با تایمن آب یک هزار و 700 واحد دامی برای 25 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین کف شکنی چاههای دشت قزوین، راه اندازی تشکل های آب بران، پیاده سازی سیستم GIS، در حفظات و بهره برداری از آبهای زیرزمینی و سیستم نرم افزار مدیریت یکپارچه اطلاعات و آمار، احداث 9 ایستگاه آب و هواشناسی، مرمت و بازسازی و جابجایی ایستگاها را از اهم فعالیت های این شرکت عنوان کرد.

احمدی: فرماندار بوئین زهرا خواستار ساماندهی چاههای غیرمجاز شد

احد احمدی فرماندار شهرستان بوئین زهرا هم با ارائه گزارشی از مشکلات منطقه اظهارداشت: مردم بوئین زهرا با مشارکت 97.6 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری ولایت مداری خود را نشان داده اند و امروز انتظار دارند تا مشکلاتشان توسط مسئولان برطرف شود.

وی گفت: پیش روی آب شور در منطقه برای مردم که معیشت آنها از راه کشاورزی تامین می شود مشکل ساز شده که جمع آوری آبهای سطحی برای تامین آب مورد نیاز بهره برداران ضروری است.

فرماندار بوئین زهرا یادآورشد: منطقه دشتابی ظرفیت بسار خوبی برای کشاورزی دارد که در اجرای مصوبات سفر سوم مردم انتظار دارند اعتبار لازم برای توسعه کشاورزی در این زمینه اختصاص داده شود.

احمدی تسریع در ساماندهی چاههای غیر مجاز و توسعه مجتمع های آبرسانی را از درخواست های ساکنان این شهرستان اعلام کرد.