تجلی تبعیت ملت از رهبری در نهم دیماه 88

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی در کنگره ملی حضرت فاطمه زهرا (س) در آستانه مبارکه تکیه پهنه کلای ساری افزود: حماسه نهم دی روز افزایش بصیرت سیاسی مردم و دفاع از ارزشهای والای نظام اسلامی است.

وی اظهار داشت: اقشار مختلف مردم و عاشقان به اصل ولایت با حضور حماسی در نهم دی از ارزش های والای اسلامی دفاع و حمایت کردند.

تقوی گفت: مردم با حضور چشمگیر در حماسه نهم دی علاوه بر تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی ، عشق و دلداگی خود را به نظام اسلامی ثابت کردند.

نهم دی یوم الله بصیرت مردم ایران

حجت الاسلام باقرزاده نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دیماه 88 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، به اهمیت نهم دیماه اشاره کرد و افزود: امروز یکی از روزهای بزرگ الهی بوده که چنین روزهایی در قرآن به ایام الله تعبیر شده است.

روزی که مردم ایران زمین با حضور و همایش اسلامی خود نهضت عاشورایی اباعبدالله الحسین (ع ) را به جهانیان عرضه داشتند و این قیام ملی زنگ هشداری شد برای ابر قدرتهای جهان که گمان می کنند ملت ایران را تحت سلطه خود در آورده و موجبات انحراف از خط امام، ولایت و راه سید الشهداء را فراهم کردند.

باقرزاده با بیان اینکه بصیرت عامل بیداری مردم شریف ایران در تمامی دوران انقلاب و در زمان فتنه گری های دشمنان نظام و اسلام بود، گفت: آن پیرزن روستایی ما سیاستمدار تر از هر سیاستمداری بوده که در دنیای پیشرفته امروزی از مملکت خود دفاع می کند و می داند آن چیزی که این مملکت را حفظ نمود اسلام بود.

سران فتنه اساس نظام را هدف قرار دادند

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی حضور مقتدرانه ملت ایران در راهپیمایی نهم دی را عامل به زانو در آمدن دشمن دانست و گفت: سران فتنه در سال 88 اساس نظام را هدف قرار داده بودند.

حجت الاسلام علی اکبر ناصری در همایش بصیرت و بیداری در شرکت مخابرات مازندران اظهار داشت: سران فتنه بدترین جنایت را به انقلاب اسلامی ایران روا داشتند اما با هوشیاری به موقع ملت ایران راه بجایی نبردند.



وی با اشاره به برنامه ریزی های دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بیان داشت:عده ای عقده مقام ریاست جمهوری را داشتند و به هر قیمتی در صدد دستیابی به این جایگاه بودند.

مسابقات قرآنی مبنای فعالیت معنوی



جابر معافی، سرپرست خبرگزاری فارس در مازندران، درباره نقش مسابقات قرآنی در معنوی کردن فضای جامعه افزود: مازندران با سابقه علوی بودن و نخستین استان در پذیرش فکر تشیع در جهان، باید از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده کند.

وی با اعلام اینکه مازندران استعدادهای نهفته‌ ای در عرصه فعالیت‌ های قرآنی دارد، افزود: این مسابقات می‌تواند مبنای یک کار معنوی ریشه‌دار در مازندران باشد.

معافی با اشاره به اینکه استان علوی مازندران در کنار فعالیت‌های قرآنی از شاخصه‌های دیگر معنوی همانند امامزاده‌ها و بقاع متبرکه برخوردار است، گفت: در حاشیه این مسابقات می‌‌توان به معرفی بیشتر امام‌زاده‌ها و اماکن مذهبی در مازندران برای قاریان و حافظان پرداخت.

ترویج فرهنگ قرائت قرآن منشا تحول هاى بنیادین در جامعه

حجت الاسلام اسماعیلی، امام جمعه محمودآباد ، میزبانی استان از این دوره مسابقات را فرصتی ارزشمند برشمرد و گفت: دیار علویان همواره در نشر و گسترش مفاهیم دینی گوی سبقت را ربوده و پیشتاز بوده است.

وی ترویج فرهنگ قرائت قرآن و نشر مفاهیم قرآنی را منشا تحول هاى بنیادین در بین افراد و سطح جامعه ایمانى برشمرد و گفت: باید تعالیم قرآن به عنوان مایه سعادت جامعه و انسان ها در بخش های مختلف کشور نهادینه شود.

امام جمعه محمودآباد افزود: عمل به مفاهیم قرآن کریم سعادت فردی و اجتماعی انسان ها را تضمین می کند ضمن آنکه به مکارم اخلاقی نیز در کنار قرائت و حفظ قرآن باید توجه شود.

جریان سازی رسانه ها در تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی

حسین قربانی میانرودی سرپرست خبرگزاری مهر در مازندران گفت: وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها با برنامه ریزی صحیح و اصولی، نقش بسیار مهمی در تبیین و تعمیق آموزه های دینی و قرآنی برای جریان سازی در جامعه دارند.

وی درباره آموزه های قرآنی و نحوه ورود آنها به بطن زندگی، افزود: مبحث آموزه های قرآنی در چندین بخش قابل بررسی است و به یک بعد خلاصه نمی شود لذا با یادگیری صحیح این آموزه ها می توان آثار بی نظیر آن را در زندگی مشاهده کرد.

قربانی با اشاره به ضرورت یادگیری آموزه های دینی و قرآنی، اظهار داشت: بخشی از این آموزه ها به اعتقادات و باورهای قلبی انسان مربوط می شود، به این معنا که آموزه های قرآنی یک نوع جهان بینی در اختیار انسان قرار می دهند که مستلزم شناخت برای انسان است تا در پیشبرد اهداف معنوی خود بتواند موفق عمل کرده و اثر بخش باشد.