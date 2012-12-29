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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

شهریاری:

بهره برداری از بزرگراه زابل - زاهدان تاثیر زیادی در روند ترانزیت کالا و کاهش تصادفات دارد

بهره برداری از بزرگراه زابل - زاهدان تاثیر زیادی در روند ترانزیت کالا و کاهش تصادفات دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهره برداری از بزرگراه زابل - زاهدان تاثیر زیادی در روند ترانزیت کالا و همچنین کاهش تصادفات در استان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری در حاشیه بازدید از آخرین روند ساخت بزرگراه زابل - زاهدان اظهار داشت: امیدواریم در صورت تامین اعتبار به موقع این پروژه تا دو سال آینده به اتمام برسد.

وی با اشاره به مشکلات اعتباری موجود در ساخت این بزرگراه گفت: میزان مطالبات پیمانکاران در پروژه های مذکور حدود 500 میلیارد ریال است اما پیمانکاران همچنان در انجام پروژه ها فعال هستند.

وی افزود: بزرگراه زابل - زاهدان از زابل به طول 25 کیلومتر و از زاهدان به طول 35 کیلومتر تا دهه فجر آسفالت می شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ساخت بزرگراه زابل - زاهدان به عنوان یکی از محورهای اصلی و ترانزیتی سیستان و بلوچستان باید هرچه سریع تر به پایان برسد.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید گفت: بزرگراه زابل - زاهدان در قالب چهار قطعه به طول 130 کیلومتر در حال اجراست و تا دهه فجر 45 کیلومتر از این محور به بهره برداری خواهد رسید.

ابوالفضل باقرنیا افزود: تاکنون 380 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این بزرگراه هزینه شده است.

کد مطلب 1778908

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