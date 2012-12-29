به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید امیر خانی ظهر یک شنبه با بیان این مطلب در نشست کارگروه تعامل وهم افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان شهرضا اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که در زمینه ایجاد و احساس امنیت اجتماعی در سطح جامعه مطرح است بحث لزوم تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف با مجموعه نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: توسعه‌یافتگی جرایم سازمان یافته و افزایش دامنه پیچیدگی جرایم در حوزه‌های مختلف به عنوان یکی از تأثیرات پیشرفت و توسعه‌یافتگی در دنیای امروز مطرح است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا با اشاره به لزوم همیاری آحاد مختلف جامعه با پلیس گفت: بر این اساس بستر سازی مناسبی در راستای آموزش شهروندان و ایجاد ارتباط سازنده نخبگان علمی و معتمدین محلی در نقاط مختلف شهرستان ایجاد شده است.

وی یاد آور شد:برگزاری نشست‌های متعدد با دانشگاهیان، مدیران ادارات و سازمان‌ها ،فعالیت گسترده در راستای جلوگیری از ترویج تفکرات خرافی با استفاده از ظرفیت بزرگ رسانه‌ای موجود در سطح شهرضا و انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه‌های مختلف جزو مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد فرماندهی در راستای صیانت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان بوده است.

در ادامه این نشست معاون اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان شهرضا طی سخنانی با اشاره به فعالیت‌های گسترده پلیس فتا در راستای دفاع از امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه گفت:با توجه به گستردگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های گذشته میزان نفوذ ارتباطات مجازی به شکل چشم گیری در اقشار و سنین مختلف افزایش یافته است.

سروان عباس رستگار ادامه داد:بر اساس آمار و اطلاعات موجود در کشور ایران حدود 36 میلیون نفر کاربر اینترنتی وجود دارد که گویای ضریب نفوذ 48درصدی این مقوله در کشور است.

وی با اشاره به لزوم آگاه سازی والدین از خطرات و تهدیدات فضای مجازی گفت:در حال حاضر محوریت فعالیت‌های دشمنان در حوزه جنگ نرم مبتنی بر تخریب دین اسلام است و جلوگیری از تحقق اهداف شوم در این حوزه نیازمند ورود علمای دینی در این حیطه است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی شهرضا در ادامه با اشاره به آثار مخرب اعتیاد اینترنتی در جامعه گفت: کاهش چشم گیر روابط اجتماعی، بروز طلاق عاطفی، ترویج بی‌بندوباری، ایجاد افسردگی، قبح زدایی از مصرف مشروبات الکی و مواد مخدر جزو مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از اعتیاد نسل جوان به اینترنت است.

وی یاد آور شد: فیس بوک به عنوان یک شبکه سازمان یافته در زمینه فعالیت‌های جاسوسی فعالیت می‌کند و بدون شک تبیین آثار مخرب اجتماعی ناشی از آن نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.