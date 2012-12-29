اصلاح سبک زندگی راهکار مقابله با تهدیدات جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر محمدی ظهر شنبه با بیان این مطلب در نشست کارگروه تعامل وهم افزایی دستگاههای اجرایی شهرستان شهرضا اظهار داشت: حماسه نهم دی به عنوان یک حرکت عظیم وتاریخی در کارنامه در خشان ملت ایران به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد:مردم ایران در این روز بزرگ بار دیگر بیعت خود را با آرمان های معمار کبیر انقلاب،شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب در برابر دیدگان جهانیان به منصه ظهور رساندند.

فرماندار شهرضا با تشریح تهدیدات جنگ نرم دشمنان در حوزه های مختلف اجتماعی بیان داشت:در جریان فتنه سال 88 دشمنان نظام وانقلاب از تمامی عناصر آسیب دیده در حوزه جنگ نرم استفاده کردند و به طور مثال حضور اراذل واوباش خیابانی، معتادان وافراد بی بند و بار در فعالیت های جریان فتنه نمونه مشهودی از این موضوع است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های شایسته نیروی انتظامی شهرضا در زمینه ایجاد امنیت اجتماعی درعرصه های مختلف گفت: بدون شک تحقق امنیت اجتماعی وروانی در سطح شهرضا مرهون تلاش وپیگیری نیروهای خدوم انتظامی است و انتظار داریم با تعامل وهمکاری آحاد مختلف جامعه زمینه دست یابی به شرایط ایده آل مهیا شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش قابل توجه شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ های مخرب در جامعه تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت عظیمی از نیروهای متخصص وکار آزموده در زمینه فضای مجازی در سطح شهرستان شهرضا وجود دارد که امیدواریم با ایجاد بستر مناسب زمینه بکارگیری این افراد به شکل شایسته ایجاد شود.

در ادامه این نشست معاون فرمانداری شهرضا طی سخنانی با اشاره به فعالیتهای مخرب دشمنان نظام در طول چند دهه گذشته گفت: جریان فتنه در حقیقت نتیجه سرمایه‌گذاری کلان دشمنان نظام از تیر ماه سال 78 تا خرداد 88 بود.

عبدالوهاب سالمی ادامه داد: روز نهم دی به عنوان یکی از مصادیق معجزه الهی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای همیشه در تاریخ جاودانه شده است.

وی با تشریح چگونگی برنامه ریزی دشمنان در جریان فتنه سال 88 بیان داشت: آمریکا،انگلیس واسرائیل با اختصاص منابع مالی کلان وتجهیز نیروهای فریب خورده در صدد براندازی نظام بودند اما به لطف الهی ،خون شهدای والامقام ،تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و حضور گسترده مردم از اهداف پلید خود نا امید شدند.