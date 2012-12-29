برف و باران در راه گلستان/ بیمه حوادث 90 درصد شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان عصر شنبه در حاشیه نشست مدیریت بحران گفت: تاکنون بیش از90 درصد شهرداری های استان نسبت به بیمه حوادث بلایای طبیعی واحدهای مسکونی و تجاری شهروندان خود اقدام کرده اند.

قاسم سمیعی گلستان افزود: از مجموع 26 شهر استان تنها دو شهر برای بیمه واحدهای مسکونی و تجاری باقی مانده که این شهرها نیز در آستانه تنظیم قرارداد هستند.

به گفته وی این اقدام در قالب طرح بسیج بیمه همگانی واحدهای مسکونی و تجاری استان انجام گرفته است.

به گزارش مهر، هواشناسی گلستان نیز طی اطلاعیه ای از ریزش برف، بارش باران و کاهش محسوس دما در نقاط مختلف استان از اواخر وقت فردا یکشنبه خبرداد.

بر اساس این اطلاعیه ؛ بررسی نقشه های پیش یابی حاکی از نفوذ سامانه بارشی و سرد از اواخر وقت روز یکشنبه به استان گلستان است که پیامد آن وزش باد، افزایش ابر، بارش باران و در ارتفاعات ریزش برف است.

سامانه بارشی موجب کاهش محسوس دمای هوا در استان خواهد شد و روز سه شنبه هفته جاری از فراز گلستان عبور می کند.



رئیس اداره بافت های فرسوده شهری راه و شهرسازی گلستان، مساحت بافت های فرسوده شهری را که در استان شناسایی شده اند، بالغ بر دو هزار و 280 هکتار اعلام کرد.

علی اکبر شاهینی گفت: این بافت ها در 15 شهر بالای 12 هزار نفر جمعیت استان، شناسایی شده و محدوده های آن مورد تصویب قرار گرفته است.



به گفته وی، به بلوکهایی از شهر که مطابق ضوابط تعریف شده شورای عالی معماری و شهرسازی ایران سه خصوصیت را داشته باشند، بافت فرسوده گفته می شود.



شاهینی توضیح داد: نفوذ ناپذیری یعنی بیش از 50 درصد معابر این قسمت، عرض کمتر از شش متر داشته باشد، ریزدانگی یعنی بیش از 50 درصد عرصه املاک این محدوده کمتر از 200 متر مربع باشد و ناپایداری یعنی بیش از 50 درصد ساختمانهای موجود در این محدوده از نظر ایستایی و مقاومت سازه ای ضعیف باشد از ویژگی های بافت های فرسوده شهری محسوب می شوند.



وی اظهارداشت: معمولا مناطق دارای این مشخصات با مطالعه کارشناسان و مشاورین، مشخص و نقشه آن، تهیه و محدوده به تصویب مجامع ذیصلاح رسیده و به شهرداری هر شهر ابلاغ می شود.