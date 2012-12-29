به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان پنجمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از محمد کردبچه به عنوان پیشکسوت نمونه در عرصه بودجه ریزی کشور قدردانی شد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: در این کنفرانس دو روزه که با محور بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر پیاده سازی برگزار شده بود به کردبچه، مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به رسم یادبود لوح تقدیری اهدا شد.

در بخشی از این لوح خطاب به وی آمده است: سال‌های متمادی با سخت کوشی و صبوری دغدغه نهادینه کردن نظام علمی بودجه ریزی کشور را پیگیر بودید. نشر کتب و مقالات جنابعالی در ارائه تجربیات گرانسنگ شما، بدون شک در تاریخ بودجه ریزی و در میان نظام حرفه ای بودجه ریزی کشور ماندگار است.