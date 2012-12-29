تحریم های آمریکا علیه ایران فقط هزینه های ترکیه را بالا می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت " مونیتور" ، " گوون ساک" تحلیلگر ترک با انتقاد از سیاست های آمریکا برای محدود کردن مبادلات تجاری ایران و ترکیه آنها را بی ثمر و به ضرر ترکیه دانست.

وی با اشاره به اینکه آمریکا هر روز یک طرح جدید برای محدود کردن مبادلات تجاری تهران و آنکارا ارائه می دهد نوشت : آیا آنها فکر می کنند با این کار مشکلشان حل خواهد شد؟

سپس در پاسخ به این سوال می نویسد: خیر، من اینطور فکر نمی کنم، زیرا بحث اصلی تامین امنیت انرژی ترکیه است واز آنجاییکه مبادلات تجاری ایران و ترکیه بر اساس دیدگاه های مشترک ایدئولوژیک نیست، بلکه بر اساس رفع نیازهای متقابل و وابستگی های متقابل طرفین به یکدیگر است، بنابراین نمی توان تعاملات تجاری دو طرف را با وضع یک قانون و تحریم از بین برد.

ساک در ادامه با اشاره به اهمیت ایران برای ترکیه می نویسد: ایران کشور مهمی در منطقه است که خرید ترکیه از آن بسیار بیشتر از چیزی است که به آن می فروشد به طوریکه ایران یک سوم انرژی مصرفی ترکیه را تامین می کند و هرچه به فصل سرما نزدیکتر می شویم وابستگی ترکیه به ایران بیشترمی شود.

این تحلیلگر در ادامه می نویسد: از سویی دیگر، در قبال وابستگی زیاد ترکیه به گاز ایران ترکها نمی توانند چیز زیادی به ایران بفروشند، زیرا به خاطر تحریم ها امکان مبادلات آزاد با ایران برای تجار ترک وجود ندارد.

وی همچنین در تاکید بر اهمیت ایران و غیر قابل مقایسه بودن اهمیت ایران با دیگر همسایه های ترکیه می نویسد : ما در تعاملات تجاری با تمام همسایه هایمان دارای مازاد تجاری هستیم و این روند رو به رشد است، اما در برابر ایران ما دارای کسر تجاری هستیم .

ساک با اشاره به تلاش های آمریکا برای محدودتر کردن تعاملات تجاری ترکیه و ایران و تلاش برای جلوگیری از فروش طلا به ایران می نویسد : نتایج تحریم ها این خواهد بود که کسر تجاری ما در برابر ایران روز به روز بیشتر شود.

او در پایان می نویسد بدون تامین امنیت انرژی ترکیه، تحریم های آمریکا نخواهند توانست خرید گاز و انرژی از ایران را متوقف کنند و تنها موجب خواهند شد تا طرف ایرانی و ترک به دنبال راه های خلاقانه برای دور زدن تحریم ها باشند.