محصولات دانش بنیان در دانشگاه آزاد همدان تجاری سازی می شود

محمد مهدی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختراع و ساخت دستگاه "بررسی تراوش آلودگی خاک تحت شرایط فشار منفذی متغییر" به منظور استفاده در آزمایشگاه ها گفت: در حال حاضر دستگاههای موجود قادر به اندازه گیری ضریب نفوذپذیری در شرایط تغییر و یا عبور هم زمان چند سیال آلاینده از درون خاک نیستند و علاوه بر این تعیین ضریب نفوذپذیری در شرایط عبور بخارات شیمیایی و یا فشارهای هیدرولیکی زیاد با استفاده از تجهیزات متداول موجود امکان پذیر نیست در حالی که دستگاه اختراع شده این مشکلات را برطرف کرده است.

وی اظهار داشت: دستگاه های دیگری نظیر کوره الکتریکی، پولیش برقی، تست گردی قطعات، سنگ گردساب داخل و خارج، گاردریل ضد مرگ، سمباده زن و سیستم آبیاری هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ساخته شده که مراحل تجاری سازی آنها دنبال میشود.

وی عنوان کرد: سیستم آبیاری هوشمند که توسط یکی از دانشجویان این دانشگاه اختراع شده نسبت به سیستم آبیاری قطرهای درصد قابل توجهی بهبود عملکرد دارد و در یکی از فضاهای دانشگاه پیاده سازی شده است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه از تجاری سازی محصولات دانش بنیان حمایت میکند، اظهار داشت: اساتید و دانشجویان علاقمند برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به بخش تجاری سازی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه مراجعه کنند.

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان همچنین از تکمیل کار سه طرح پژوهشی این واحد دانشگاهی به ارزش بیش از هشتصد میلیون ریال خبر داد.

محمد مهدی شیرمحمدی با اشاره به ظرفیت های بالای این واحد دانشگاهی در انجام طرح های برون دانشگاهی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه طرح برون دانشگاهی با عناوین "بررسی، مطالعه و مدیریت پسماندهای کشاورزی استان همدان به تفکیک شهرستان"، "بررسی تاثیر شهرک های صنعتی ویان و بوعلی بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی با تاکید بر فلزات سنگین با استفاده از GIS " و "تعیین معیارهای ارزیابی و بررسی کارایی شعب منتخب بانکی اداره امور شعب بانک ملی استان همدان" پایان یافته است.

دانشگاه 10 طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی در دست اجرا دارد

وی اظهارداشت: یکی از رویکردهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در تعامل با صنعت و جامعه، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی به نتایج ارزنده برای حل مشکلات است و در این راستا در حال حاضر امسال این دانشگاه 10 طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی در دست اجرا دارد.

شیرمحمدی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان توانسته طرح هایی را از استانهای همسایه و حتی تهران جذب کند، اظهار داشت: ارزش این طرح ها به بیش از 2.2 میلیارد ریال می رسد.

وی در ادامه از آمادگی بیش از پیش دانشگاه به منظور اجرای طرح های پژوهشی با هدف رفع مشکلات استان همدان خبر داد و از اخذ مجوز نیروگاه مقیاس کوچک 5 مگاواتی CHP خبر داد.

محمد مهدی شیرمحمدی گفت: پروژهای تحت عنوان " تعیین بهینه مکان نصب و ظرفیت CHP با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و فنی برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان" تعریف و در آن قرار شد ارائه راهکار و حل مشکل تامین توان الکتریکی، گرمایشی و سرمایشی با استفاده از نیروگاه تولید هم زمان برق و حرارت CHP با هدف حداقل نمودن هزینه آن برای دانشگاه هدف گذاری شود.

وی ادامه داد: طرح های پژوهشی قبلی موقعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان را بعنوان مکان مطلوب برای راه اندازی نیروگاه برق معرفی کرده بود و این دانشگاه با حمایت از این موضوع پیگیری مجوز های لازم برای احداث نیروگاه برق را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: مجوز این نیروگاه مقیاس کوچک از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان صادر شده است و مراحل دیگر آن در دست اقدام است.

وی همچنین به برگزاری دوره های مرتبط با صنعت اشاره کرد و افزود: دفتر ارتباط با صنعت و جامعه آماده است تا بر حسب نیاز اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره های مورد نیاز آنها را برگزار کند تا با انجام آموزش های کاربردی فاصله بین دانشگاه و صنعت کمتر شود.

مجوز برگزاری دوره تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از سوی دانشگاه اخذ شده است

شیرمحمدی گفت: در حال حاضر مجوز برگزاری دوره تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از سوی دانشگاه اخذ شده است و این دوره برای مخترعان و افرادی که محصولی را برای تجاری سازی آماده می کنند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای دانشگاه توسعه کارآفرینی برای جامعه دانشگاهی است، عنوان کرد: ایجاد شرکت های دانش بنیان به منظور قرار گیری در مرکز رشد از اهداف بزرگ این دانشگاه است تا تبدیل علم به ثروت بیش از پیش تحقق یابد.

شیرمحمدی افزود: در همین راستا برگزاری دوره ای برای تاسیس و مدیریت شرکت های دانش بنیان مدنظر است و در آینده ای نزدیک این دوره آموزشی نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه برای صنایع نیز میتواند دوره های مختلف را برگزار کند که از جمله می توان به برگزاری دوره آموزش تست گرم برای کارشناسان مرتبط با برق و یا هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته برای صنایع اشاره کرد.

وی اظهار داشت: این دانشگاه آمادگی برگزاری اولین برنامه آموزشی تحت عنوان دوره آموزشی راهبری و گردانندگی سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در استان را دارد و این پیشنهاد را برای شرکت شهرک های صنعتی استان همدان ارسال کرده است.

وی ادامه داد: این دوره با هدف آشنایی راهبران و مدیران سیستم های تصفیه خانه های صنعتی استان با اصول علمی بهره برداری، راهبری و گردانندگی سیستم های تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی برگزار شود.

وی گفت: در این دوره مواردی همچون راه اندازی و راهبری سیستم های تصفیه فیزیکی و شیمیایی فاضلاب، راه اندازی و راهبری سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال و اصول گندزدایی و کاربرد عملی آن برای گندزدایی فاضلاب های صنعتی بیان می شود.