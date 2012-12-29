امنیت بازی فجر و پرسپولیس تامین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان عصر شنبه در حاشیه بازدید از ورزشگاه حافظیه شیراز در جمع خبرنگاران افزود: هماهنگی لازم میان دستگاه های مختلف استان و شهرستان شیراز انجام شده که تماشاگران بتوانند بازی را به راحتی تماشا کنند.

وی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی برای تامین نیروی انتظامی برای بازی فردا وجود ندارد، تاکید کرد: متناسب با شرایط هر بازی تعداد نیروهای حاضر در استادیوم تغییر می کند.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: با آرامشی که نیروهای انتظامی در فضای ورزشگاه با همکاری تماشاگران ایجاد می کنند شاهد بازی زیبا وجوانمردانه خواهیم بود.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز وپرسپولیس تهران فردا ساعت 14 در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف هم خواهند رفت.