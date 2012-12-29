علیرضا بختیاری به عنوان بهترین سوارکار شهرستانی کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بختیاری سوارکار مطرح همدانی در رده بندی بهترین سوارکاران کشور به عنوان بهترین سوارکار شهرستانی معرفی شد.

کمیته پرش با اسب فدراسیون سوارکاری کشور آخرین رده بندی سوراکاران پرش با اسب را اعلام کرد و علیرضا بختیاری با 89 و سه دهم امتیاز در رتبه دهم کشور قرار گرفت اما به عنوان بهترین سوارکار شهرستانی معرفی شد.

به جز رتبه دهمی، رتبه های اول تا پانزدهم در اختیار سوارکاران برتر تهرانی است و علیرضا بختیاری تنها سوارکار دیگر استان های کشور در این رتبه بندی بود.

این رده بندی بین 77 سوارکار برتر رده سنی بزرگسالان کشور انجام شد و از بین سوارکاران همدانی، محمدرضا طراحیان با 14 امتیاز در جایگاه سی و هفتم، علی اصغر عزیزی با 11 امتیاز در رتبه چهلم و قاسم قاسمی با 9 امتیاز در رتبه چهل و چهارم قرار گرفتند.

امتیاز بندی امسال سوارکاران پرش با اسب بزرگسال براساس ماده 41 مقررات ملی و پس از برگزاری 17 مسابقه ( C1 به بالا) انجام شده است.

سید محمد عیوقیان رئیس هیئت فوتبال همدان شد

مجمع انتخاب رئیس هیئت فوتبال همدان برگزار و سیدمحمد عیوقیان با حداکثر آرا به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

در این مجمع که در حضور 24 عضو حق رای برگزار شد، سیدمحمد عیوقیان با 22 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال همدان منصوب شد.

نصرت الله ملکی دیگر نامزد این سمت تنها سه رای کسب کرد.

الوند همدان با شکست ماشین سازی تبریز به یک قدمی گسترش فولاد رسید

تیم الوند همدان در نخستین هفته از دور برگشت رقابت های گروه الف لیگ دسته یک فوتبال کشور با شکست ماشین سازی تبریز به یک قدمی تیم گسترش فولاد صدرنشین این گروه رسید.

در این دیدار که در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور و با حضور دو هزار تماشاگر در ورزشگاه شهدای قدس شهر همدان برگزار شد، تیم الوند همدان با نتیجه سه بر صفر برابر میهمان خود ماشین سازی تبریز به پیروزی دست یافت.

مهران جعفری در دقایق 17 و 64، نوید عاشوری در دقیقه 21 گل های تیم الوند همدان در این بازی را به ثمر رساندند.

پیام باقری دوست به همراه جهانبخش آرمان و علی دودانگه قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند ضمن اینکه مرتضی عابدی به عنوان داور چهارم و عبدالله باعزم به عنوان ناظر داوری این دیدار را نظارت داشتند.

الوند همدان با این پیروزی 28 امتیازی شد و جایگاه خود را در رتبه دوم گروه الف لیگ دسته یک فوتبال کشور حفظ کرد.

الوندی ها تنها با یک امتیاز فاصله نسبت به تیم گسترش فولاد تبریز در رده دوم جدول قرار دارند.

دوندگان همدان در راه قهرمانی کشور

تیم دو ماراتن استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور به رقابت می پردازد.

مسابقات قهرمانی کشور به مدت چهار روز در رده سنی بزرگسالان در شهر چابهار برگزار می شود.

تیم همدان را علی اصغر لطیفی، ابراهیم آقاجانی به مربیگری و سرپرستی محمد مهدی محمدی تشکیل می دهند.

بوکسورهای برتر همدان شناخته شدند

نفرات برتر مسابقات بوکس انتخابی شهرستان همدان معرفی شدند.

مسابقات بوکس انتخابی شهرستان همدان با حضور 25 بوکسور در خانه بوکس همدان برگزار شد.

در پایان این رقابتها و در وزنهای 49 تا 91 کیلوگرم، علیرضا طاهری، علیرضا یارم طاقلو، مهدی نیک پناهی، جمال اکبری، مصطفی قاضی خانی، حسین صابری، امین زیادی، سعید آذر و مجید عزتی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

نفرات برتر سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی استان در دهه فجر و مسابقات لیگ منطقه ای با حضور بوکسورهای استان های کرمانشاه ، لرستان، کردستان، ایلام و همدان را بدست آوردند.

درخشش کاراته کاران کبودراهنگی در مسابقات کاپ ایران زمین

کاراته کاران کبودراهنگی در مسابقات کاپ ایران زمین خوش درخشیدند.

هفتمین دوره از مسابقات کاپ ایران زمین با حضور کشورهای ایران، کره جنوبی، هنگ گنگ،عراق، گرجستان که به میزبانی تهران برگزار شد.

این مسابقات بیش از 200 شرکت کننده داشت که در مجموع تیمی ایران اول شد و کره و عراق دوم و سوم شدند.

تیم کبودراهنگ با طلای بهنام نجفی و نقره امیرحسین مظفری و یحیی شهگل در این مسابقات خوش درخشیدند.

حضور بانوی ملایری در اردوی تیم ملی کبدی

بانوی ملایری به اردوی تیم ملی کبدی دعوت شد.

براساس این گزارش، عالیه اسدی در پی درخشش های ورزشی خود در رشته کبدی در مسابقات سوپر لیگ کشور و مسابقات استانی از سوی فدراسیون کبدی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شد.

این اردو برای آمادگی تیم ملی در مسابقات آسیایی کره جنوبی است.

این اردو در تهران در حال برگزاری است.

حضور همدانی ها در کلاس داوری ورزشهای سنتی

بانوی همدانی در کلاس داوری درجه 3 ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی حضور دارد.

سمرناز زواری مسئول روابط عمومی هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی است که از در کلاس داوری درجه 3 حاضر شده است.

این دوره آموزشی به مدت سه روز با حضور 30 نفر از سراسر کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

اعزام دوندگان همدانی به مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی کشور

مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی کشور در چهار رده سنی در تهران برگزار می شود.

فدراسیون دو و میدانی پیرو سیاست جذب ورزشکاران و حمایت از نخبه ها؛ چهار مرحله مسابقه جایزه بزرگ در دو بخش آقایان و بانوان در چهار رده سنی نو نهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان پیش بینی کرده است.

این مسابقات در هر دو بخش آقایان و بانوان به صورت کاملا برابر در تعداد مواد، رده های سنی و جوایز طی چهار روز با فاصله حداقل دو هفته ای و به صورت صبح و بعد از ظهر در سالن بین المللی آفتاب انقلاب برگزار می شود.

استان همدان نیز در هر چهار رده سنی برای حضور در این رقابتها دونده اعزام میکند.