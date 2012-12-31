عملکرد موسسه آوینی در حد نام آن شهید نبوده است/ افزایش ساخت آثار ارزشی

حمید بهمنی که به تازگی به جای محمد قهرمانی مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد این موسسه گفت: موسسه شهید آوینی در طول سالهایی که از تاسیس آن میگذرد آثار خوبی ارائه کرده اما این عملکرد در حد بزرگی نام شهید آوینی که این مرکز بدان مزین شده است، نبود. بنابراین من و همکارانم تلاش میکنیم که در جهت اعتلای این مرکز در مسیر اهداف انقلابی و اسلامی هرچه بیشتر از گذشته تلاش کنیم.
وی افزود: در راستای اعتلای این موسسه ساخت فیلمهایی با موضوعات ارزشی در دست تولید است که به زودی با قطعی شدن کار و عوامل، خبر آنها اعلام خواهد شد.
به گفته وی، به زودی پیشتولید یک فیلم سینمایی و یک کار تلویزیونی با محوریت ارزشهای انقلاب و اسلام آغاز خواهد شد.
این کارگردان درباره فیلم سینمایی جدیدش که "غریبه" نام دارد و فرم حضور در جشنواره فجر امسال را هم پر کرده است، خبر داد: هم اکنون تیتراژ کار ساخته میشود و تلاشم می کنیم کار برای پخش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر آماده شود، البته نسخه اولیه فیلم جهت بازبینی به جشنواره فجر ارائه شده است.
بهمنی به مطلب فوق اضافه کرد: این فیلم در بخش جلوههای ویژه و رنگبندی قابل توجه است و میتواند برای مخاطب سینمای ما جذابیت های نو و بسیاری به همراه داشته باشد. در این میان من این کار را تقدیم به امام حسین (ع) می کنم و امیدوارم مردم هم آن را بپسندند.
وی در پایان خبر خود آورده است: یک فیلم تلویزیون با نام قبلی "ناشناس" که هم اکنون به "هانا" تغییر عنوان داده هم در مراحل فنی دارم. این کار موسیقی و صداگذاریش به پایان رسیده و هم اکنون در حال گذراندن مرحله ساخت تیتراژ است.
