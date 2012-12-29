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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

مولوی تاکید کرد:

مشکلات پایانه مسافربری نهاوند تا دهه فجر برطرف شود

مشکلات پایانه مسافربری نهاوند تا دهه فجر برطرف شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهاوند گفت: مشکلات پایانه مسافربری نهاوند تا دهه فجر باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی بعدازظهر شنبه در سومین جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان نهاوند اظهار داشت: از سال 83 مجوز احداث ساختمان جدید پایانه حمل و نقل مسافربری نهاوند صادر شده اما متأسفانه تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

وی با انتقاد از وجود مشکلات و موانع احداث پایانه مسافربری نهاوند گفت: جانمایی این پروژه از ابتدا اشتباه بوده و محل فعلی مناسب ساخت پایانه مسافربری نیست.

وی افزود: باید تدابیر و اقدامات مناسب به بهترین شکل لحاظ شود تا بهترین تصمیم و راهکار برای حل مشکلات و موانع این پایانه که منافع شهرستان و عموم مردم را تأمین میکند، اتخاذ شود.

فرماندار نهاوند گفت: مسئولین و سرمایه گذار پایانه مسافربری نهاوند باید تا آغاز دهه فجر مشکل ورودی و خروجی و محوطه سازی این پایانه را برطرف کنند.

وی گفت: در شهرستان نهاوند دو پایانه دیگر وجود دارد که یکی توسط بخش خصوصی و دیگری توسط شهرداری نهاوند اداره میشوند ولی با بهره برداری از پایانه جدید نهاوند مشکلات حمل و نقل مسافربری نهاوند برطرف میشود.

مولوی افزود: یکی دیگر از مشکلات شهر نهاوند نبود پارکینگ عمومی خودروهای شخصی در شهر نهاوند است که این امر باعث تشدید ترافیک در نقاط مرکزی شهر شده است.

وی عنوان کرد: شهرداری با همکاری بخش خصوصی باید مکان مناسبی برای احداث پارکینگ عمومی در شهر نهاوند پیدا کنند.

وی با اشاره به بررسی راهها و طرح های گوناگون برای حل مشکل ترافیک مرکز شهر نهاوند گفت: نصب تابلو های حمل خودرو توسط جرثقیل، اجرا طرح ترافیک در ساعات پرتردد، اعمال قانون در صورت بروز تخلف و ساماندهی خودروهای حمل و نقل مسافربری شهری و روستایی به کاهش بار ترافیک در مرکز شهر نهاوند کمک می کند.

وی گفت: راهنمایی و رانندگی شهرستان نهاوند باید نظارت و کنترل خود را بر خیابانهای اصلی و منتهی به مرکز شهر را افزایش دهد و در اجرا قانون با هیچ کس تعارف نداشته باشد.

وی گفت: متاسفانه در مرکز شهر نهاوند با انبوهی از بانکها و سازمانهای دولتی و مراکز خدماتی روبرو هستیم که باید با برنامه ریزی دراز مدت این مراکز به نقاط دیگر شهر انتقال پیدا کنند.

کد مطلب 1778942

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