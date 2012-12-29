به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی عصر شنبه در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند که در سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند برگزار شد، گفت: برنامه ریزی مدیریت اجرایی شهرستان نهاوند در تعهد ایجاد اشتغال به سمت اشتغال مولد است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری تعداد تعهد اشتغال ایجاد شده در این شهرستان در مجموع هفت هزار و151 نفر بوده است، افزود: این تعداد تعهد در بخش مسکن و دستگاه های مختلف اجرایی ایجاد شده است.

وی گفت: تعداد تعهد اشتغال ایجاد شده در سال جاری در شهرستان نهاوند توسط ادارات دولتی نظیر فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کمیته امداد، صنعت، معدن و تجارت، صندوق مهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را دو هزارو 127 مورد عنوان کرد.

مولوی تعهد اشتغال بخش مسکن را در سه بخش بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، و نوسازی مدارس سه هزار 433 نفر اعلام کرد.

وی عنوان کرد: هرچند با گذشت 9 ماه از سال بیش از 94 درصد تعهد اشتغال در شهرستان ایجاد شده اما در تلاش هستیم در سه ماه آینده شش درصد باقیمانده به 100 درصد برسد تا در پایان سال اشتغال تعهد شده شهرستان نهاوند تحقق یابد.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال و نقش آن در مسائل اجتماعی جامعه افزود: جامعه امروز یک جامعه جوان و خلاق و آماده کار است که اگر زمینه کار و شغل برای آنان ایجاد نشود باعث ناهنجاری در جامعه و هدر رفتن پتانسیل های خوب در جوانان می شود.

فرماندار نهاوند ادامه داد: فرصت های شغلی برای پویا نمودن استعداد جوانان و ایجاد یک منبع درآمد و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه صنعتی ایجاد می شود.