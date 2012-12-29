فجرسپاسی برای هر تیم بزرگی مشکل آفرین است/ بازیکنان پرسپولیس آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر شنبه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کریم باقری افزود: کریم از مهره های ارزشمند و با تجربه فوتبال ایران است که به احتمال زیاد در آینده نزدیک به کادر تیم پرسپولیس اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: کریم باقری به عنوان مدیر فنی تیم پرسپولیس معرفی می شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کریم باقری مدرک مربیگری ندارد و به کادر مربیگری تیم اضافه نخواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با اشاره به اینکه بازی مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز دشوار خواهد بود افزود: شناخت کاملی از این تیم جوان و با انگیزه داریم و طی چند روز گذشته به طور کامل نقاط قوت و ضعف این تیم را بررسی کردیم.

گل محمدی یادآور شد: از ارزشهای تیم فجر شهید سپاسی غافل نیستیم و به خوبی می دانیم این تیم جوان و با انگیزه می تواند برای هر تیم بزرگی مشکل آفرین باشد.

وی ادامه داد: وضعیت بازیکنان تیم پرسپولیس مناسب است و هیچگونه نگرانی از جانب سلامت و آمادگی بازیکنان نداریم.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران فردا ساعت 14 در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.