به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره دست سازه های رشد در مدارس ابتدایی استان همدان برگزار شد.

این جشنواره با هدف آموزش کارآفرینی، بهره وری از امکانات در دسترس و اجرای یک برنامه انعطاف پذیر در آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی برگزار شد.

برگزاری جشنواره دست سازه های رشد در مدرسه اجرا می‌شود و در روز اجرای طرح دانش آموزان کیف، دفتر و کتاب درسی همراه نخواهند داشت.

در این روز دانش آموزان به صورت هدفمند با کمک و راهنمایی معلمان نسبت به تهیه وسایل کمک آموزشی یا کاردستی از وسایل دور ریختنی اقدام می کنند.

برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه ملایر

نخستین طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه ملایر در این دانشگاه برگزار شد.

براساس این گزارش، از 110 استاد دانشگاه ملایر، 90 نفردر این ضیافت شرکت کردند.

همچنین با توجه به بازخورد مثبت طرح ضیافت اندیشه دانشجویان دانشگاه ملایر که تابستان گذشته برگزار شد، ضیافت اندیشه ویژه اساتید نیز با حمایت نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه برگزار شده است.

این طرح روزهای هفتم و هشتم دیماه سال جاری به مدت دو روز با حضور سخنرانانی که به عنوان ایده و نظریه پرداز مطرح هستند، در دانشگاه ملایر برگزار شد.

آمادگی هتل های همدان برای پذیرای از مسافران جشنواره زمستانی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: اماکن اقامتی و هتل های این استان با تخفیف ویژه پذیرای مسافران جشنواره زمستانی هستند.

علیرضا ایزدی افزود: همزمان با برپایی این جشنواره توسط هتل‌ها و دفاتر برای استقرار مسافران زمستانی که از خارج استان شرکت می کنند، تخفیف اعمال می‌شود.

وی گفت: در مجموع، تاسیسات گردشگری استان همدان اعم از واحدهای اقامتی همچون هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی و بین‌راهی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگری 67 واحد است.

وی گفت: ششمین جشنواره زمستانی با هدف جذب گردشگر و تحول اقتصاد محلی برگزار می‌شود.

ایزدی اظهار داشت: تورهای همدان‌گردی با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی در طول جشنواره فعال است و در بازدید مردم از جاذبه‌های گردشگری استان دفاتر خدمات مسافرتی مطرح کشور نیز در شهر حضور پیدا می‌کنند.

وی یادآورشد: ششمین جشنواره زمستانی همدان پنجم تا دهم بهمن ماه امسال در این استان برگزار می شود.

120 مربی همدانی در آزمون تربیت مربیان حفظ قرآن کریم شرکت کردند

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت:120 نفر از مربیان این استان در آزمون تربیت مربیان حفظ قرآن کریم حضور یافتند.

حجت الاسلام سید حسن رضوی اظهار داشت: این دوره با برگزاری آزمون کتبی ویژه مربیان حفظ قرآن کریم در بقعه متبرکه شاهزاده حسین (ع) برگزار شد.

وی اضافه کرد: تعهد به تدریس در بقاع متبرکه به مدت چهار سال از شرایط برگزیدگان در آزمون طرح تربیت مربیان حفظ قرآن کریم است.

رضوی گفت: شرکت در دوره تربیت مربی حافظان و قاریان قرآن کریم به صورت حضوری است که شرط ورود داوطلبان در دوره های حضوری، شرکت در آزمون کتبی است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت: پس از اعلام اسامی قبول شدگان، دوره های حضوری در شهر مقدس قم برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این دوره ها به منظور توسعه حفظ و قرائت قرآن کریم، شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه مربی حفظ و قرائت، تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت حافظان قرآن کریم، تامین نیروی انسانی و تربیت مربیان کارآمد مورد نیاز کلاس های تربیت حافظان و قاریان در بقاع متبرکه این استان برگزار شد.

منشور اخلاقی آموزشگاه های موسیقی همدان تدوین می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان گفت: منشور اخلاقی هنرجویان، هنرآموزان و مدیران آموزشگاه های آزاد هنری تدوین می شود.

محمد علی فرجی روز پنج شنبه در نشست انجمن موسیقی شهرستان همدان افزود: این منشور به منظور رعایت حقوق هر یک از سه ضلع فرآیند آموزش هنر شامل هنرجو، هنر آموز و مدیر آموزشگاه آزاد هنری در رشته موسیقی تدوین می شود.

فرجی با بیان اینکه هشت آموزشگاه موسیقی فعال در شهرستان همدان وجود دارد، گفت: این منشور اخلاقی پس از تدوین نهایی در همه آموزشگاه های موسیقی شهرستان همدان نصب می شود.

وی ادامه داد: در این منشور حقوق و وظایف هنرجویان، هنرآموزان و مدیران آموزشگاه های آزاد هنری در رشته موسیقی یادآوری شده که از جمله آنها می توان به رعایت حداقل زمان تدریس برای هر هنرجو(20 دقیقه)، حضور به موقع در کلاس ها و نحوه پرداخت شهریه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این منشور برای رضایت حال هنرجویان، هنرآموزان و مدیران آموزشگاه ها تدوین می شود و به زودی به همه آموزشگاه های آزاد هنری در رشته موسیقی اعلام می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان در ادامه از مشخص شدن محل های فروش بلیط کنسرت های موسیقی خبر داد.

فرجی اضافه کرد: برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی و ایجاد بازار سیاه فروش بلیط های کنسرت در شهرستان همدان از این پس شورای موسیقی شهرستان محل فروش بلیط های کنسرت های موسیقی خصوصا اجراهای افراد و گروه های شاخص را مشخص و بر آنها نظارت می کند.

رعایت اصلاح الگوی مصرفی در موزه دفاع مقدس همدان

مدیر موزه دفاع مقدس استان همدان گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی در موزه دفاع مقدس استان همدان صورت گرفته است.

امیر روشنایی اظهار داشت: یکی از مشکلات موزه دفاع مقدس استان همدان استفاده از لامپ های رشته ای در غرفه ها و گالری ها بود که این امر موجب افزایش برق مصرفی در موزه می شد.

روشنایی افزود: به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در دو مرحله میزان برق مصرفی موزه کاهش یافت.

وی اعلام داشت: تمام لامپ های رشته ای به لامپ های کم مصرف تغییر و سپس این لامپ ها با منابع نوری LED و استفاده از لنز ها و رفلکتور های متعدد با درجه تابش مختلف در دستور کار قرار گرفت.